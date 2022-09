"Космічні" черги. Куди росіяни тікають від мобілізації та що відбувається на кордонах

На кордоні Росії та Грузії є лише один наземний пункт пропуску - "Верхній Ларс" у Дар'яльській ущелині, який знаходиться за 30 км від Владикавказу (Північна Осетія). На сьогодні тут зібралися черги з автомобілів на 20 км. Ситуація ускладнюється тим, що багато хто стоїть у черзі по кілька діб, у них закінчується бензин та вода. Частина людей їде до Грузії велосипедами.

При цьому на пункті пропуску прикордонники пропускають більшість людей і зайвих питань не ставлять. За словами очевидців, охочих виїхати в окремих випадках уводять для перевірки документів. Як правило, це стосується жителів республік Північного Кавказу.

Напередодні російські силовики стягнули на КПП військових із бронетранспортером. Згідно з офіційною версією, нібито для того, щоб люди не наважилися на прорив кордону. У зв'язку з великим напливом також дозволили переходити кордон пішки, хоча цей КПП є виключно автомобільним.

Також повідомлялося, що влада вирішила відкрити тут мобілізаційний військкомат, щоб забирати чоловіків до армії прямо на кордоні з Грузією. Станом на 27 вересня відомо, що охочим виїхати почали роздавати повістки після додаткових перевірок .

Тим часом у грузинському парламенті заговорили про можливість закрити кордони для російських чоловіків віком від 18 до 55 років. Проте в уряді заперечують це. Більш того, у правлячій партії говорять про те, що, приймаючи росіян, нібито допомагають Україні у війні.

"У чому логіка, щоб не пускати людей з Росії, які не хочуть йти на передову фронту. Тобто, дати режиму в Росії можливість пустити їх на поле бою і нашкодити Україні? Адже ми повинні допомогти Україні виграти війну, відповідно, в наших інтересах, якщо це не нашкодить нашим інтересам, то ми приймемо тих, хто не хоче туди їхати", - заявив депутат Бека Давітуліані.

Тим часом пробки на кордоні з Грузією зростають, їх уже видно із космосу. Учора компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки багатокілометрової черги.

#SatelliteImagery from September 25, 2022 shows a great traffic jam of vehicles leaving #Russia and attempting to cross the border into #Georgia , на Lars checkpoint, відправляючи Російський President Putin's mobilization order for the war pic.twitter.com/iHUsC8hYs2