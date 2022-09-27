"Космічні" черги. Куди росіяни тікають від мобілізації та що відбувається на кордонах

Після оголошення мобілізації у Росії чоловіки почали масово виїжджати за кордон. Найбільш популярними напрямками стали Грузія та Казахстан, де на пунктах пропуску вже кілька днів поспіль зберігаються багатокілометрові пробки.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію на кордоні Росії із сусідніми країнами.

Грузія

На кордоні Росії та Грузії є лише один наземний пункт пропуску - "Верхній Ларс" у Дар'яльській ущелині, який знаходиться за 30 км від Владикавказу (Північна Осетія). На сьогодні тут зібралися черги з автомобілів на 20 км. Ситуація ускладнюється тим, що багато хто стоїть у черзі по кілька діб, у них закінчується бензин та вода. Частина людей їде до Грузії велосипедами.

При цьому на пункті пропуску прикордонники пропускають більшість людей і зайвих питань не ставлять. За словами очевидців, охочих виїхати в окремих випадках уводять для перевірки документів. Як правило, це стосується жителів республік Північного Кавказу.

Напередодні російські силовики стягнули на КПП військових із бронетранспортером. Згідно з офіційною версією, нібито для того, щоб люди не наважилися на прорив кордону. У зв'язку з великим напливом також дозволили переходити кордон пішки, хоча цей КПП є виключно автомобільним.

Також повідомлялося, що влада вирішила відкрити тут мобілізаційний військкомат, щоб забирати чоловіків до армії прямо на кордоні з Грузією. Станом на 27 вересня відомо, що охочим виїхати почали роздавати повістки після додаткових перевірок .

Тим часом у грузинському парламенті заговорили про можливість закрити кордони для російських чоловіків віком від 18 до 55 років. Проте в уряді заперечують це. Більш того, у правлячій партії говорять про те, що, приймаючи росіян, нібито допомагають Україні у війні.

"У чому логіка, щоб не пускати людей з Росії, які не хочуть йти на передову фронту. Тобто, дати режиму в Росії можливість пустити їх на поле бою і нашкодити Україні? Адже ми повинні допомогти Україні виграти війну, відповідно, в наших інтересах, якщо це не нашкодить нашим інтересам, то ми приймемо тих, хто не хоче туди їхати", - заявив депутат Бека Давітуліані.

Тим часом пробки на кордоні з Грузією зростають, їх уже видно із космосу. Учора компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки багатокілометрової черги.

#SatelliteImagery from September 25, 2022 shows a great traffic jam of vehicles leaving #Russia and attempting to cross the border into #Georgia , на Lars checkpoint, відправляючи Російський President Putin's mobilization order for the war pic.twitter.com/iHUsC8hYs2 — Maxar Technologies (@Maxar) September 26, 2022

За даними Міністерства внутрішніх справ Грузії, щодня до країни в'їжджають близько 10 тисяч росіян.

Казахстан

На кордоні Росії та Казахстану діють 30 автомобільних пропускних пунктів, але незважаючи на це і тут вишикувалися багатокілометрові пробки. Водночас рух тут набагато швидший, і кордон можна перейти за кілька годин.

Проте на кордоні в межах Курганської та Тюменської областей припиняються спроби виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації. Таких осіб повідомляють про необхідність звернутися до військкомату та не пропускають у бік Казахстану.

Сама влада Казахстану вирішила тимчасово не видавати постійні посвідки на проживання для росіян, які рятуються від мобілізації. Під час подання відповідної заяви міграційні органи вимагають документи, що підтверджують, що Росія не проти переїзду заявника. А якщо ухилянтів оголосять у розшук, то Казахстан видаватиме їх до країни громадянства.

"Питання не стоїть про мобілізацію, я не говорю про мобілізацію, я говорю про кримінальні правопорушення, які зареєстровані, які санкціоновані та оголошені в міжнародний розшук", - заявив казахстанський міністр внутрішніх справ Марат Ахметжанов.

Такі заходи призводять до того, що росіяни йдуть на ризик і намагаються незаконно перетнути кордон. Іноді з'являються повідомлення про затримання ухилянтів.

З початку мобілізації в Казахстан в'їхали близько 98 тисяч росіян.

Фінляндія

На кордоні з Фінляндією черги виникли одразу в день оголошення мобілізації, а до ночі пробки розтяглися на кілька кілометрів. До цього вночі зазвичай тут не було черг. Згідно із заявами фінської сторони, у середньому щоденний трафік зріс на 60%.

Вже 23 вересня стало відомо, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо та уряд погодили параметри обмеження в'їзду для громадян Росії. Принципове рішення оголосять найближчим часом, як і всі подробиці.

Лише за минулі вихідні майже 17 тисяч росіян перетнули кордон із Фінляндією, що на 80% більше, ніж тижнем раніше. За словами капітана фінської прикордонної служби Танелі Репо, зараз черги на кордоні довші, ніж від початку пандемії COVID-19.

Монголія

На кордоні Росії з Монголією в Бурятії черги спостерігалися лише 21 вересня. Тоді мережу облетіли кадри з КПП "Кяхта" та повідомлення про великий ажіотаж серед охочих виїхати з країни. Проте вже вранці 22 вересня особливих черг тут не було.

Загалом на кордоні з Монголією працюють вісім автомобільних пунктів пропуску. За словами очевидців, на кордоні з цією країною прикордонники нібито поки що не задають питання про мобілізацію.

Китай

Щодо кордону з Китаєм, то черги тут не спостерігаються. У той же час стало відомо, що влада міста Хейхе вздовж берега біля мосту через річку Амур встановила колючий дріт. Імовірно, щоб запобігти можливим спробам порушення кордону з боку Росії.

Фото: колючий дріт на мосту через Амур (телебачення Хейхе)

Зазначимо, що міст ввели в експлуатацію 11 червня. Раніше колючого дроту вздовж берега не було.