Уйти от мобилизации не удастся. Казахстан не будет предоставлять убежище россиянам

В Казахстане решили без разрешения Кремля не выдавать разрешений на постоянное проживание российским гражданам, желающим уехать из России после объявления частичной мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Казахстана Маулена Ашимбаева сообщает RFE/RL .

Так, правоохранительные и миграционные органы Казахстана работают в соответствии с законом, рассматривая заявки иностранных граждан, в том числе россиян, на получение постоянного места жительства в стране.

"Наши официальные учреждения не будут выдавать виды на жительство лицам, которые не предоставят документов, подтверждающих, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан", - сказал Ашимбаев.

К тому же, по его словам, государственные органы страны знают о ситуации по резкому увеличению количества граждан России, желающих уехать в Казахстан.