ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кошта позвонил Зеленскому после разговора с лидерами ЕС и пообещал давить на РФ

Вторник 19 августа 2025 18:20
UA EN RU
Кошта позвонил Зеленскому после разговора с лидерами ЕС и пообещал давить на РФ Фото: Антониу Кошта, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Европейского совета Антониу Кошта после онлайн-заседания лидеров стран ЕС, посвященного результатам переговоров в Вашингтоне 18 августа, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кошты в соцсети Х и Зеленского в Telegram.

"Сразу после нашей дискуссии с членами Европейского совета я провел телефонный разговор с президентом Зеленским. Я подчеркнул единство ЕС и непоколебимую поддержку Украины, а также нашу приверженность делу сохранения давления на Россию", - написал Кошта.

Он также назвал приоритеты Евросоюза - "остановить убийства, продвинуться в вопросе обмена пленными и обеспечить возвращение тысяч детей, похищенных Россией".

Председатель Евросовета подчеркнул, что ЕС будет работать вместе с США "над конкретными и жизненно необходимыми гарантиями безопасности".

"Совместно с президентом Зеленским и США мы будем готовить следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира. Мы должны и в дальнейшем поддерживать украинский народ и продвигать процесс расширения. Будущее Украины также заключается в благополучии и стабильности, которые обеспечивает членство в ЕС", - подчеркнул Кошта.

Зеленский также рассказал о разговоре с президентом Евросовета.

"Обсудили с Антониу результаты заседания Евросовета и дальнейшие совместные действия. Ценим единство и неизменную поддержку со стороны Евросоюза. Договорились, что будем и в дальнейшем тесно работать вместе", - написал он.

По словам президента, они с председателем Евросовета также говорили о дальнейших шагах и подготовке 19-го пакета санкций ЕС против России.

Отдельно обсудили важность единства всех 27 стран Евросоюза для движения Украины к членству в Евросоюзе и открытия переговорных кластеров.

Переговоры в Белом доме

Напомним, вчера, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.

Во время встречи обсуждали гарантии безопасности для Украины. Союзники подтвердили готовность предоставить их Киеву.

Подробнее о главных итогах встречи Зеленского и Трампа в Белом доме - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, сегодня "коалиция решительных" собралась, чтобы подвести итоги вчерашних переговоров в Белом доме. Ее возглавил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз Санкции против России Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия