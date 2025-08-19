"Коалиция решительных" собирается после переговоров в Вашингтоне: кто ее возглавит

"Коалиция решительных" соберется сегодня 19 августа, чтобы подвести итоги вчерашних переговоров в Белом доме. Ее возглавит премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По данным СМИ, виртуальная встреча "Коалиции решительных", во время которой мировые лидеры будут подводить итоги вчерашних переговоров в Белом доме, запланирована на 13:00 по Киеву.

Британский премьер Кир Стармер будет председательствовать на встрече и проинформирует коллег о результатах переговоров в Вашингтоне. Он также представит предложения по дальнейшим шагам.

Инициатива, которую возглавляют Великобритания и Франция, предусматривает возможное развертывание военных контингентов из ряда европейских государств и стран НАТО на территории Украины в качестве миротворческой миссии.

Ее цель - предотвратить перевооружение России и не допустить повторных нападений в будущем.