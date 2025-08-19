ua en ru
"Коалиция решительных" собирается после переговоров в Вашингтоне: кто ее возглавит

Вторник 19 августа 2025 12:42
"Коалиция решительных" собирается после переговоров в Вашингтоне: кто ее возглавит Фото: "Коалиция решительных" собирается после переговоров в Белом доме (Getty images)
Автор: Ірина Глухова

"Коалиция решительных" соберется сегодня 19 августа, чтобы подвести итоги вчерашних переговоров в Белом доме. Ее возглавит премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным СМИ, виртуальная встреча "Коалиции решительных", во время которой мировые лидеры будут подводить итоги вчерашних переговоров в Белом доме, запланирована на 13:00 по Киеву.

Британский премьер Кир Стармер будет председательствовать на встрече и проинформирует коллег о результатах переговоров в Вашингтоне. Он также представит предложения по дальнейшим шагам.

Инициатива, которую возглавляют Великобритания и Франция, предусматривает возможное развертывание военных контингентов из ряда европейских государств и стран НАТО на территории Украины в качестве миротворческой миссии.

Ее цель - предотвратить перевооружение России и не допустить повторных нападений в будущем.

Переговоры в Белом доме

Напомним, в Белом доме состоялись переговоры с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров, которые прибыли в Вашингтон, чтобы поддержать президента Украины.

Во время встречи обсуждали гарантии безопасности для Украины. Союзники подтвердили готовность предоставить их Киеву.

Трамп заявил, что США готовы предоставить Украине такие гарантии и не исключают отправку американских военных для контроля за выполнением возможного мирного соглашения с Россией. Генеральный секретарь НАТО назвал эти шаги "настоящим прорывом".

Госсекретарь Марко Рубио возглавит группу советников и представителей НАТО, ответственную за создание проекта гарантий безопасности для Украины

После переговоров Владимир Зеленский отдельно остановился на вопросе возможного размещения иностранного контингента в Украине. По его словам, этот вопрос находится в сфере ответственности "коалиции решительных", в состав которой входят 30 государств.

Президент подчеркнул, что некоторые страны-участницы коалиции не имеют конституционного права направлять свои войска на территорию Украины. В то же время они могут участвовать в формате финансирования украинского оборонного производства.

Подробнее о главных итогах встречи Зеленского и Трампа в Белом доме - читайте в материале РБК-Украина.

