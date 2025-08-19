Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме

О том, как Зеленский сделал вывод из февральского скандала в Белом доме и смог перепрограмировать Трампа после его встречи с Путиным, задачах Киева и Вашингтона, и перспективах трехстороннего саммита США-Украина-РФ – читайте в колонке журналиста РБК-Украина Милана Лелича.

Когда Владимир Зеленский вышел из автомобиля на крыльце Белого дома, где его ждал Дональд Трамп, наверняка и у самого украинского президента, и у всех кто в онлайне следил за вчерашними встречами, возникло ощущение дежавю. Точно такие кадры можно было наблюдать почти полгода назад, 28 февраля – тогда все закончилось, как известно, очень печально. И только на то, чтобы восстановить отношения с Вашингтоном к прежнему уровню, ушло пару месяцев.

Риск повторения такого сценария был и сейчас, но все обошлось. Более того, как сказал по завершению визита канцлер Германии Фридрих Мерц, его ожидания не только оправдались, все прошло лучше ожидаемого.

РБК-Украина подводит главные итоги вчерашней встречи в Белом доме.

Зеленский сделал выводы из прошлой встречи

На этот раз, в отличие от февраля, украинский президент пришел на встречу хорошо подготовленным к общению с настолько специфическим собеседником. Начиная с костюма, который с первых секунд произвел на Трампа приятное впечатление, и до написанного Еленой Зеленской письма для Меланьи Трамп. Это был не просто жест вежливости в ответ на письмо, которое первая леди США написала Владимиру Путину – очевидно, расчет делался и на то, что Дональд Трамп очень любит бумажные письма как таковые.

Сама манера общения украинского президента тоже заметно изменилась – он постоянно подчеркивал свою благодарность Америке и лично Трампу за его усилия. И не пытался на камеры возражать по тем вопросам, по которым у Украины и США сохраняются разные подходы.

Такие простые приемы, как оказалось, в общении с Трампом более чем действенны – публичная часть общения прошла в подчеркнуто позитивной атмосфере.

Европейские лидеры, похоже тоже давно поняли, как надо себя вести с хозяином Белого дома. И даже если публично оппонировали Трампу, то делали это завуалированно, чтобы не вызвать его раздражения.

Украина и Европа смогли переключить фокус встречи

Главный вопрос, вызывавшей опасения накануне переговоров в Вашингтоне – конечно, территориальные уступки Украины. Согласно множеству источников западных медиа, после встречи на Аляске Трамп в целом воспринял концепцию Путина "Донбасс в обмен на продвижение к миру". А буквально накануне встречи в Белом доме и сам Трамп, и топ-члены его команды активно муссировали в СМИ и соцсетях эту тему.

Но вопрос территорий, как рассказали источники РБК-Украина, и за закрытыми дверьми не был основным – его отложили на гипотетическую встречу Зеленского с Путиным. Главный упор делался на подготовку к трехсторонней встрече и гарантии безопасности для Украины.

Европейские лидеры, Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме (фото: прес-служба ОП)

Здесь на руку Украине и ее европейским союзникам сыграло то, что издание Axios описало как "трехшаговую стратегию Трампа на переговоры". Ее главная краткосрочная цель – даже не обеспечить перемирие или стабильный мир, а просто свести Зеленского и Путина в одной комнате. С этой целью Трамп сначала встретился с Путиным на Аляске, потом в Вашингтоне с Зеленским. И, по замыслу американского президента, следующей должна быть уже встреча между Зеленским и Путиным, очевидно, при участии самого Трампа.

В этом аспекте Украина оказывается в более выгодной позиции, поскольку Зеленский уже много месяцев не устает подчеркивать: он готов к переговорам с Путиным в любой момент, в любом месте, в любом формате. Тогда как из Кремля на этот счет обычно слышно только невнятное мычание и покашливание.

Трамп действует как самонаводящаяся ракета, которая нацеливается на того, кто на данный момент считается главным препятствием на пути к цели. Когда Трампа после февраля считал таким Зеленского – Украина переживала массу неприятных моментов. Когда летом Трамп к мысли, что это Путин не хочет мира – он публично ополчился уже на российского диктатора. Следовательно, своим безусловным согласием на трехсторонку Зеленский снова отводит от себя удар.

Что касается гарантий, то Трамп вчера выглядел гораздо более расположенным к этой идее, чем еще пару месяцев назад. Тем более, что Украина здесь выступает не только в роли просящего – напротив, Вашингтону предлагаются многомиллардные контракты на закупку оружия, за европейские деньги. А продавать американские товары за рубеж Трамп очень любит.

Относительно другого компонента гарантий – поддержки гипотетического европейского контингента в Украине – деталей еще меньше. Хотя Трамп такую идею в принципе не отбрасывает. А для европейцев, как рассказывали источники РБК-Украина в дипломатических кругах, именно поддержка со стороны США является главным условием запуска всей этой миссии.

Еще один позитивный момент – очевидно, Зеленскому вчера удалось несколько поколебать уверенность Трампа в том, что Россия так уж побеждает на поле боя, что ему наверняка втолковывал на Аляске Путин. Ведь если за 1000 дней агрессоры смогли оккупировать меньше одного процента украинской территории, значит, добровольно отдавать им больше земли на Донбассе, чем они в принципе завоевали – довольно абсурдно.

Мяч перекинули на поле Путина

Один из главных проблем после Аляски стало то, что Путин, не сделав по сути, ни одной уступки, не только снял с повестки дня сизфаер и санкции, но и эффективно перекинул мяч на сторону Украины – следующий шаг теперь ожидался от Зеленского. И одна из задач вчерашней встречи – перекинуть мяч обратно агрессорам.

Судя по всему, ее удалось выполнить – если Трамп даже не стал дожидаться конца встречи с Зеленским и европейцами, а сделал паузу, чтобы позвонить в Москву. В официальных сообщениях россияне в очередной раз попытались "отпетлять" от встречи лидеров и свести все на уровень делегаций. И в качестве символического жеста предложили "повысить уровень представительства". Хотя от того, что в Стамбуле вместо Мединского будет заседать Лавров, ничего вообще не изменится.

Хотя Трамп заявил о том, что уже приступает к организации встречи между Путиным и Зеленским (после которой уже будет трехсторонка Трамп-Зеленский-Путин), а источники Reuters утверждают, что такое порядок предложили сам российский диктатор, перспективы любых подобных саммитов все же очень туманны.

Россияне очень любят пользоваться простой уловкой "да, но…". Мол, конечно мы согласны (на переговоры, саммит, окончание войны и т.д.), но перед этим нужно обязательно создать некие условия. И создание этих условий может длиться бесконечно, что доказали многолетние бесплодные переговоры по реинтеграции ОРДЛО.

Потому пока непонятен оптимизм, с которым участники вчерашней встречи дают прогнозы относительно встречи Зеленского-Трампа-Путина уже в течение ближайших пары недель.

Переговоры в Белом доме в широком формате (фото: прес-служба ОП)

Более вероятно, что все участники процесса просто заходят на очередной круг – с новыми консультациями на уровне делегаций, дальнейшими созвонами и встречами лидеров и т.д. Ведь фактического сближения позиций Украины и РФ пока не проглядывается даже близко. А ведь встреча Путина и Зеленского, которой так активно добивается Трамп, может быть самоцелью для американского президента. Но при отсутствии хоть каких-то точек соприкосновения ни к каким предметным результатам не приведет.

Пока же агрессоры скорее действуют в обратном направлении – резко отбросив возможность размещения западных войск в Украине и проведяочередную атаку по украинским тылам.

Но с учетом того, с каким энтузиазмом Трамп взялся за "мирный процесс" и его небезграничного терпения, нынешний круг может не длиться месяцами, как предыдущие, а оказаться гораздо короче.