Кошта зателефонував Зеленському після розмови з лідерами ЄС і пообіцяв тиснути на РФ
Президент Європейської ради Антоніу Кошта після онлайн-засідання лідерів країн ЄС, присвяченого результатам переговорів у Вашингтоні 18 серпня, зателефонував президентові України Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Кошти у соцмережі Х та Зеленського у Telegram.
"Одразу після нашої дискусії з членами Європейської ради я провів телефонну розмову з президентом Зеленським. Я підкреслив єдність ЄС і непохитну підтримку України, а також нашу відданість справі збереження тиску на Росію", - написав Кошта.
Він також назвав пріоритети Євросоюзу - "зупинити вбивства, просунутися у питанні обміну полоненими та забезпечити повернення тисяч дітей, викрадених Росією".
Голова Євроради підкреслив, що ЄС працюватиме разом зі США "над конкретними та життєво необхідними безпековими гарантіями".
"Спільно з президентом Зеленським і США ми готуватимемо наступні кроки для досягнення справедливого та тривалого миру. Ми маємо й надалі підтримувати український народ і просувати процес розширення. Майбутнє України також полягає у добробуті та стабільності, які забезпечує членство в ЄС", - наголосив Кошта.
Зеленський також розповів про розмову з президентом Євроради.
"Обговорили з Антоніу результати засідання Євроради й подальші спільні дії. Цінуємо єдність та незмінну підтримку з боку Євросоюзу. Домовилися, що будемо й надалі тісно працювати разом", - написав він.
За словами президента, вони з головою Євроради також говорили про подальші кроки та підготовку 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
Окремо обговорили важливість єдності всіх 27 країн Євросоюзу для руху України до членства у Євросоюзі та відкриття переговорних кластерів.
Переговори в Білому домі
Нагадаємо, вчора, 18 серпня, у Білому домі відбулися переговори за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та низки європейських лідерів.
Під час зустрічі обговорювали гарантії безпеки для України. Союзники підтвердили готовність надати їх Києву.
Детальніше про головні підсумки зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Додамо, сьогодні "коаліція рішучих" зібралася, щоб підбити підсумки вчорашніх переговорів у Білому домі. Її очолив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.