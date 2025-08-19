Кошта призвал ЕС ускориться с гарантиями для Украины, подобными 5 статье НАТО

Странам Европейского Союза пора ускорить работу над гарантиями безопасности для Украины, подобными 5 статье НАТО.

Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта после онлайн-заседания лидеров ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Он также коснулся необходимости продвижения трехсторонних переговоров, в которых будут участвовать Трамп, Путин и президент Украины Владимир Зеленский, а также членства Украины в ЕС.

Кошта сказал, что главной гарантией безопасности - ключевой темой обсуждения после переговоров президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным - должно быть наличие у Украины Вооруженных сил, способных защищать ее суверенитет.

При этом, по его словам, украинские военные должны быть "первой линией обороны".

"Сейчас самое время ускорить нашу практическую работу по внедрению гарантий, подобных статье 5 НАТО, с последующим участием Соединенных Штатов", - сказал Кошта.

Что известно о 5 статье Североатлантического договора

Статья 5 Североатлантического договора является ключевым принципом НАТО, определяющим коллективную оборону.

Она провозглашает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов Альянса в Европе или Северной Америке считается нападением на всех членов. В таком случае каждая страна-член обязана оказать помощь той, которая подверглась нападению, принимая меры, которые сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы.

Впервые в истории НАТО применения положения статьи 5 требовали после террористических нападений на США 11 сентября 2001 года.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина настаивает на реальных гарантиях безопасности, которые будут работать на практике, так же как статья 5 НАТО.

В то же время президент США Дональд Трамп считает, что НАТО не должно быть частью гарантий безопасности для Украины.

По информации СМИ, Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.

Сегодня американский лидер заявил, что американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности для Украины обеспечит Европа.