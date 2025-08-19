Кошта закликав ЄС пришвидшитися з гарантіями для України, подібними до 5 статті НАТО

Країнам Європейського Союзу час пришвидшити роботу над гарантіями безпеки для України, подібними до 5 статті НАТО.

Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта після онлайн-засідання лідерів ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Зараз саме час пришвидшити нашу практичну роботу щодо запровадження гарантій, подібних до статті 5 НАТО, з подальшою участю Сполучених Штатів", - сказав Кошта.

При цьому, за його словами, українські військові мають бути "першою лінією оборони".

Кошта сказав, що головною гарантією безпеки - ключовою темою обговорення після переговорів президента США Дональда Трампа з главою кремля Володимиром Путіним - має бути наявність в України Збройних сил, здатних захищати її суверенітет.

Він також торкнувся необхідності просування тристоронніх переговорів, у яких братимуть участь Трамп, Путін та президент України Володимир Зеленський, а також членства України в ЄС.