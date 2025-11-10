ПриватБанк выиграл у Коломойского и Боголюбова 3 млрд долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда .

Тем временем в ПриватБанке сообщили, что решение стало продолжением процесса, по которому в июле этого года суд признал Коломойского и Боголюбова виновными в масштабном мошенничестве против банка.

Сумма компенсации

Основной размер убытков, которые должны быть уплачены банку, составляет 1,76 млрд долларов США.

Кроме того, суд обязал бывших владельцев уплатить 1,19 млрд долларов США процентов и 76,4 млн фунтов стерлингов (примерно 99,6 млн долларов США) авансового платежа для покрытия судебных расходов ПриватБанка.

Сроки исполнения решения

Все указанные суммы должны быть оплачены до 24 ноября 2025 года. Если этого не произойдет, на задолженность продолжат начисляться проценты.

Попытки Коломойского и Боголюбова обжаловать решение и остановить его выполнение были отклонены судом.

Дальнейшие действия ПриватБанка

В банке заявили, что в случае неуплаты средств добровольно, будет начат процесс принудительного взыскания за счет активов бывших владельцев.

"ПриватБанк будет добиваться исполнения решения суда, чтобы получить компенсацию для банка и, соответственно, для его акционера - правительства Украины", - говорится в сообщении.

Активы Коломойского и Боголюбова остаются под действием всемирного ареста, введенного судом еще в декабре 2017 года.

Суд также постановил, что Коломойский и Боголюбов должны компенсировать расходы ПриватБанка на основе "полного возмещения", что предусматривает повышенный размер компенсации в случае недобросовестного поведения стороны, которая проиграла дело.

Судебное дело

Национализированный в декабре 2016 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев. В декабре 2017 года суд принял решение о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также имущества шести компаний, связанных с ними.

Решение суда основывалось на доказательствах, согласно которым Коломойский и Боголюбов вывели из банка около 2 млрд долларов. Деньги, по данным истца, переводились на счета компаний, которые принадлежали или контролировались бывшими владельцами. Сумма требований ПриватБанка составляла 2,5 млрд долларов с учетом начисленных процентов.