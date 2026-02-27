Коррупция на аэродромах: суд арестовал топ-чиновника Воздушных сил

Суд избрал меру пресечения командующему логистики Воздушных сил ВСУ Андрею Украинцу, которого подозревают в коррупции на строительстве укрытий для самолетов.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.
Согласно решению суда, подозреваемого отправят в СИЗО как минимум до 25 апреля. Также для него предусмотрели возможность внесения залога в размере 7 млн гривен.
В случае внесения залога Украинцу будет запрещено общаться с начальником Управления СБУ в Житомирской области полковником Владимиром Компаниченко, который, как установили правоохранители, является его сообщником в коррупционной схеме.
Напомним, в мае прошлого года на строительство укрытий для самолетов на аэродромах было выделено 1,4 млрд грн, но проверка выявила несоответствие проектов требованиям безопасности и значительное завышение стоимости работ.
По данным следствия, командующий логистикой Воздушных сил ВСУ и начальник Управления СБУ в Житомирской области пытались подкупить руководство военной контрразведки.
За 13 млн гривен фигуранты планировали привлечь лояльных аудиторов для подготовки фиктивных выводов.
25 февраля чиновников задержали "на горячем" во время передачи части взятки в размере 320 тысяч долларов.
Сегодня, 27 февраля, суд отправил в СИЗО главу управления СБУ Житомирской области Владимира Компаниченко. Для него также предусмотрели возможность внесения залога в размере 6,98 млн гривен.