UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Корупція на аеродромах: суд заарештував топчиновника Повітряних сил

Ілюстративне фото: в Україні викрили корупцію на будівництві укриттів для літаків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Суд обрав запобіжний захід командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ Андрію Українцю, якого підозрюють у корупції на будівництві укриттів для літаків.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Читайте також: "Особливий цинізм" чиновників: спливли нові деталі про корупцію на аеродромах

Згідно з рішенням суду, підозрюваного відправлять у СІЗО щонайменше до 25 квітня. Також для нього передбачили можливість внесення застави в розмірі 7 млн гривень.

У разі внесення застави українцю буде заборонено спілкуватися з начальником Управління СБУ в Житомирській області полковником Володимиром Компаниченком, який, як встановили правоохоронці, є його спільником у корупційній схемі.

Скандал із корупцією на аеродромах

Нагадаємо, у травні минулого року на будівництво укриттів для літаків на аеродромах було виділено 1,4 млрд грн, але перевірка виявила невідповідність проєктів вимогам безпеки та значне завищення вартості робіт.

За даними слідства, командувач логістики Повітряних сил ЗСУ та начальник Управління СБУ в Житомирській області намагалися підкупити керівництво військової контррозвідки.

За 13 млн гривень фігуранти планували залучити лояльних аудиторів для підготовки фіктивних висновків.

25 лютого чиновників затримали "на гарячому" під час передачі частини хабара в розмірі 320 тисяч доларів.

Сьогодні, 27 лютого, суд відправив у СІЗО голову управління СБУ Житомирської області Володимира Компаниченка. Для нього також передбачили можливість внесення застави в розмірі 6,98 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниСудКорупціяЗапобіжний західПовітряні сили УкраїниВійна в Україні