ua en ru
Пт, 27 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Корупція на аеродромах: суд заарештував топчиновника Повітряних сил

Україна, П'ятниця 27 лютого 2026 18:48
UA EN RU
Корупція на аеродромах: суд заарештував топчиновника Повітряних сил Ілюстративне фото: в Україні викрили корупцію на будівництві укриттів для літаків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Суд обрав запобіжний захід командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ Андрію Українцю, якого підозрюють у корупції на будівництві укриттів для літаків.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Читайте також: "Особливий цинізм" чиновників: спливли нові деталі про корупцію на аеродромах

Згідно з рішенням суду, підозрюваного відправлять у СІЗО щонайменше до 25 квітня. Також для нього передбачили можливість внесення застави в розмірі 7 млн гривень.

У разі внесення застави українцю буде заборонено спілкуватися з начальником Управління СБУ в Житомирській області полковником Володимиром Компаниченком, який, як встановили правоохоронці, є його спільником у корупційній схемі.

Скандал із корупцією на аеродромах

Нагадаємо, у травні минулого року на будівництво укриттів для літаків на аеродромах було виділено 1,4 млрд грн, але перевірка виявила невідповідність проєктів вимогам безпеки та значне завищення вартості робіт.

За даними слідства, командувач логістики Повітряних сил ЗСУ та начальник Управління СБУ в Житомирській області намагалися підкупити керівництво військової контррозвідки.

За 13 млн гривень фігуранти планували залучити лояльних аудиторів для підготовки фіктивних висновків.

25 лютого чиновників затримали "на гарячому" під час передачі частини хабара в розмірі 320 тисяч доларів.

Сьогодні, 27 лютого, суд відправив у СІЗО голову управління СБУ Житомирської області Володимира Компаниченка. Для нього також передбачили можливість внесення застави в розмірі 6,98 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Суд Корупція Запобіжний захід Повітряні сили України Війна в Україні
Новини
Зеленський і Фіцо зідзвонилися на тлі суперечок щодо "Дружби": перші деталі
Зеленський і Фіцо зідзвонилися на тлі суперечок щодо "Дружби": перші деталі
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі