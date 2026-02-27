RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Коррупция на аэродромах: суд отправил под стражу главу СБУ Житомирщины

Фото: одного из топ-чиновников отправили под стражу (https://armyinform.com.ua/)
Автор: Валерий Ульяненко, Юлия Акимова

Суд отправил под стражу главу управления СБУ Житомирской области Владимира Компаниченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Читайте также: На ремонте Трипольской ТЭС после атак РФ разворовали 50 млн гривен

Компаниченко отправили под стражу на 60 суток с возможностью выхода под залог в размере 6,98 млн гривен.

Генпрокурор заявил об "особом цинизме"

Генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал, что Андрею Украинцу и Владимиру Компаниченко было сообщено о подозрении. Он отметил, что действия должностных лиц отличались "особым цинизмом".

По словам генпрокурора, следствие зафиксировало разговоры чиновников, которые свидетельствуют о четкой готовности "формально закрыть работы независимо от результата". Подозреваемым было достаточно "подписанных документов" и "нужного заключения аудита".

Кравченко подчеркнул, что задержание Украинца и Компаниченко стало "одной из самых сложных и масштабных спецопераций" последних лет.

Он также добавил, что любая утечка информации могла сорвать реализацию и позволить подозреваемым избежать ответственности. По словам генпрокурора, операция проведена узким кругом проверенных офицеров СБУ и прокуроров.

 

Задержание должностных лиц

В среду, 25 февраля, командующий логистикой Командования ВС ВСУ Андрей Украинец и Владимир Компаниченко были задержаны за коррупцию при строительстве сборно-разборных арочных конструкций. В 2025 году на это выделили 1,4 млрд грн, однако во время проверок были выявлены многочисленные нарушения.

Для сокрытия хищения бюджетных средств и остановки проверок Украинец обратился к Компаниченко для "содействия" в подкупе руководства военной контрразведки.

Согласно данным следствия, для избежания ответственности и сокрытия растраты средств бюджета чиновники предложили передать около 13 млн гривен. Кроме того, к проверкам планировали привлечь "лояльных" аудиторов, которые должны были подготовить фиктивные выводы о качестве строительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудКоррупция