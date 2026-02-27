Коррупция на аэродромах: суд отправил под стражу главу СБУ Житомирщины

Компаниченко отправили под стражу на 60 суток с возможностью выхода под залог в размере 6,98 млн гривен.

Генпрокурор заявил об "особом цинизме"

Генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал, что Андрею Украинцу и Владимиру Компаниченко было сообщено о подозрении. Он отметил, что действия должностных лиц отличались "особым цинизмом".

По словам генпрокурора, следствие зафиксировало разговоры чиновников, которые свидетельствуют о четкой готовности "формально закрыть работы независимо от результата". Подозреваемым было достаточно "подписанных документов" и "нужного заключения аудита".

Кравченко подчеркнул, что задержание Украинца и Компаниченко стало "одной из самых сложных и масштабных спецопераций" последних лет.

Он также добавил, что любая утечка информации могла сорвать реализацию и позволить подозреваемым избежать ответственности. По словам генпрокурора, операция проведена узким кругом проверенных офицеров СБУ и прокуроров.