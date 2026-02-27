Корупція на аеродромах: суд відправив під варту керівника СБУ Житомирщини

Компаніченка відправили під варту на 60 діб з можливістю виходу під заставу у розмірі 6,98 млн гривень.

Генпрокурор заявив про "особливий цинізм"

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що Андрію Українцю та Володимиру Компаниченку було повідомлено про підозру. Він наголосив, що дії посадовців відрізнялися "особливим цинізмом".

За словами генпрокурора, слідство зафіксувало розмови посадовців, які свідчать про чітку готовність "формально закрити роботи незалежно від результату". Підозрюваним було достатньо "підписаних документів" і "потрібного висновку аудиту".

Кравченко підкреслив, що затримання Українця та Компаниченка стало "однією з найскладніших і наймасштабніших спецоперацій" останніх років.

Він також додав, що будь-який витік інформації міг зірвати реалізацію та дозволити підозрюваним уникнути відповідальності. За словами генпрокурора, операцію проведено вузьким колом перевірених офіцерів СБУ та прокурорів.