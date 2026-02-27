ua en ru
На ремонте Трипольской ТЭС после атак РФ разворовали 50 млн гривен (переписки фигурантов)

Пятница 27 февраля 2026 10:30
UA EN RU
На ремонте Трипольской ТЭС после атак РФ разворовали 50 млн гривен (переписки фигурантов) Фото: на ремонте Трипольской ТЭС после атак РФ разворовали 50 млн гривен (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун, Юлия Акимова

СБУ, Национальная полиция и Офис Генерального прокурора разоблачили ряд частных фирм, которые организовали схему хищения средств на ремонте Трипольской ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Читайте также: Сомнительные закупки и зарплаты: первые детали масштабного аудита "Энергоатома".

Известно, что подозреваемые привлекли родственников и близких лиц, создав сеть подконтрольных компаний. На публичные закупки они подавали согласованные между собой предложения с заранее завышенными ценами. Конкуренция существовала только на бумаге.

Как результат - договоры заключались по заведомо завышенной стоимости. Цены на некоторые товары и услуги "накручивали" в несколько раз.

Для "отмывания" средств участники заключали фиктивные договоры с предприятиями теневого сектора, которые занимались обналичиванием.

В период с 2023 по 2025 годы предприятия выиграли тендеры и заключили договоры на выполнение госзаказов по восстановлению Трипольской ТЭС на общую сумму более 500 млн гривен.

Досудебным расследованием задокументировано системную доставку наличных так называемыми "курьерами" в офисы участников схемы. Предварительно установлено, что через сделку обналичено не менее 50 млн гривен. Также у подозреваемых обнаружено более 19 млн гривен наличных.

Что известно о подозреваемых

Шестерым лицам в соответствии с их "ролями" в преступной схеме сообщено о подозрении по фактам завладения имуществом в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

Двое фигурантов сейчас находятся под домашним арестом, в отношении еще трех в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 51 млн гривен каждому.

Коррупционные схемы в энергетическом секторе

За последние месяцы в энергетическом секторе Украины было разоблачено сразу несколько масштабных коррупционных схем, которые, в частности, касаются восстановления и строительства защиты объектов энергетики.

Так, 16 февраля бывшему министру энергетики Герману Галущенко сообщили о подозрении в рамках дела "Мидас". Его подозревают в причастности к масштабной схеме легализации средств через оффшорные структуры и инвестиционный фонд, связанный с семьей фигуранта.

Кроме того, в ноябре прошлого года в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Больше об операции "Мидас" по коррупции в энергетике - в отдельном материале РБК-Украина.

