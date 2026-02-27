Корупція на аеродромах: суд відправив під варту керівника СБУ Житомирщини
Суд відправив під варту керівника управління СБУ Житомирської області Володимира Компаніченка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Читайте також: На ремонті Трипільської ТЕС після атак РФ розікрали 50 млн гривень
Компаніченка відправили під варту на 60 діб з можливістю виходу під заставу у розмірі 6,98 млн гривень.
Генпрокурор заявив про "особливий цинізм"
Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що Андрію Українцю та Володимиру Компаниченку було повідомлено про підозру. Він наголосив, що дії посадовців відрізнялися "особливим цинізмом".
За словами генпрокурора, слідство зафіксувало розмови посадовців, які свідчать про чітку готовність "формально закрити роботи незалежно від результату". Підозрюваним було достатньо "підписаних документів" і "потрібного висновку аудиту".
Кравченко підкреслив, що затримання Українця та Компаниченка стало "однією з найскладніших і наймасштабніших спецоперацій" останніх років.
Він також додав, що будь-який витік інформації міг зірвати реалізацію та дозволити підозрюваним уникнути відповідальності. За словами генпрокурора, операцію проведено вузьким колом перевірених офіцерів СБУ та прокурорів.
Затримання посадовців
В середу, 25 лютого, командувача логістики Командування ПС ЗСУ Андрія Українця та Володимира Компаниченка було затримано за корупцію під час будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій. У 2025 році на це виділили 1,4 млрд грн, проте під час перевірок були виявлені численні порушення.
Для приховування розкрадання бюджетних коштів та зупинки перевірок Українець звернувся до Компаниченка для "сприяння" у підкупі керівництва військової контррозвідки.
Згідно з даними слідства, для уникнення відповідальності та приховування розтрати коштів бюджету посадовці запропонували передати близько 13 млн гривень. Крім того, до перевірок планували залучити "лояльних" аудиторів, які мали підготувати фіктивні висновки про якість будівництва.