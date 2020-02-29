ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через коронавірус США послабили санкції проти Ірану

Новини » В світі     29.02.2020 - 07:53
Через коронавірус США послабили санкції проти Ірану
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США вводять виключення з санкцій проти експорту в Іран продуктів харчування, ліків, медичних виробів

США впроваджують низку винятків у санкціях проти Ірану на тлі поширення коронавірусу Covid-19 в цій країні. Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укринформ".

Він закликав Іран в повній мірі і прозоро співпрацювати з міжнародними організаціями допомоги та охорони здоров'я.

"США вводять значні виключення з санкцій проти комерційного експорту в Іран продуктів харчування, ліків, медичних виробів та сільськогосподарської продукції", - сказав Помпео.

Він підкреслив, що Сполучені Штати і надалі будуть тісно взаємодіяти з країнами Близького Сходу, щоб допомогти подолати цей виклик.

Нагадаємо, в Ірані за неофіційними даними, щонайменше 210 осіб померли від коронавірусу COVID-19. Офіційно влада говорить про 36 жертв захворювання.

В Ірані коронавірусом COVID-19 інфікувалися чотири депутати парламенту. Тест пройшли 30 депутатів. Коронавірус зафіксували в чотирьох. У цілому зафіксовано п'ять випадків інфікування коронавірусу серед іранських депутатів. Перший випадок стався кілька днів тому, інфекція підтвердилася у депутата Махмуда Садеки.

Раніше в Ірані коронавірусом заразилися заступник міністра охорони здоров'я, і віце-президент у справах жінок і сім'ї.

РБК-Україна повідомляло, що від коронавірусу помер колишній посол Ірану у Ватикані Хаді Хосроушахі. 26 лютого він був госпіталізований в одну з лікарень Тегерана. Під час проходження аналізів у нього виявили коронавірус. Наступного дня Хосроушахі помер.

Найбагатші люди світу через коронавірус збідніли на 444 млрд доларів за тиждень Жертвами коронавірусу в Китаї стали 2835 осіб
Новини України Ірансанкции против ИранаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся