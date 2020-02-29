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В Ірані жертвами коронавірусу стали понад 200 осіб

Новини » В світі     29.02.2020 - 04:36
В Ірані жертвами коронавірусу стали понад 200 осіб
Ілюстративне фото (flickr.com)

За офіційними даними, кількість інфікованих коронавірусом становить 388 людей

В Ірані щонайменше 210 осіб померли від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC

Офіційно Іран заявляє про 34 померлих, але джерела в системі охорони здоров'я країни повідомили інші дані,

Зазначається, що з. Більшість жертв - зі столиці Тегерана і міста Кум, де почався іранський спалах.

Нагадаємо, в Ірані коронавірусом COVID-19 інфікувалися чотири депутати парламенту. Тест пройшли 30 депутатів. Коронавірус зафіксували у чотирьох. Загалом зафіксовано п'ять випадків інфікування коронавірусом серед іранських депутатів. Перший випадок стався кілька днів тому, інфекція підтвердилася у депутата Махмуда Садекі.

Раніше в Ірані коронавірусом заразилися заступник міністра охорони здоров'я і віце-президент у справах жінок і сім'ї. Всього в Ірані відомо про 245 випадків зараження і 26 смертей від вірусу.

Також РБК-Україна повідомляла, що від коронавірусу помер колишній посол Ірану у Ватикані Хаді Хосроушахі. 26 лютого він був госпіталізований до однієї з лікарень Тегерану. Під час проходження аналізів у нього виявили коронавірус. На наступний день Хосроушахі помер.

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