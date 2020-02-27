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У віце-президента Ірану виявили коронавірус

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 16:22
У віце-президента Ірану виявили коронавірус
Ілюстративне фото (posten_dk)

Масуме Ебтекар госпіталізована, їй надається медична допомога

Віце-президент Ірану у справах жінок і сім'ї Масуме Ебтекар виявилася серед заражених коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство IRNA.

Як повідомляється, Ебтекар госпіталізована, їй надається медична допомога.

Нагадаємо, раніше в Ірані коронавірусом заразилися заступник міністра охорони здоров'я, депутат парламенту. В обох тест на коронавірус дав позитивні результати.

Крім того, Туреччина тимчасово зупинила пасажирське авіасполучення з Іраном з-за загрози поширення коронавіруса. Генеральний директорат цивільної авіації Туреччини заявив, що скасовані тільки пасажирські перельоти.

Додамо, що кількість жертв в результаті зараження коронавірусом в Ірані зросла до 22 осіб. Загалом коронавірусом в країні інфікувалася вже 141 чоловік.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Ірану Хасан Рухани не бачить необхідності у введенні карантину в містах, де зафіксовано зараження коронавірусом. Рухани закликав жителів Ірану не вестися на "чутки" про коронавірус, які нібито поширює Вашингтон, щоб завдати шкоди Тегерану.

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