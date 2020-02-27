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Екс-посол Ірану у Ватикані помер від коронавірусу

Новини » В світі     27.02.2020 - 20:27
Екс-посол Ірану у Ватикані помер від коронавірусу
Фото: Хаді Хосроушахи (report.az)

Хосроушахи був госпіталізований 26 лютого

Ірані через спалах коронавірусу помер колишній посол Тегерана у Ватикані Хаді Хосроушахи. Про це повідомляє агентство IRNA.

Повідомляється, що 26 лютого 81-річний Хосроушахи був госпіталізований в одну з лікарень Тегерана. Під час проходження аналізів у нього виявили коронавірус. На наступний день Хосроушахи помер.

Раніше РБК-Україна писало, що віце-президент Ірану у справах жінок і сім'ї Масуме Ебтекар виявилася в числі заражених коронавірусом. Ебтекар госпіталізована, їй надається медична допомога.

Також повідомлялося, що в Ірані коронавірусом заразилися заступник міністра охорони здоров'я, депутат парламенту. В обох тест на коронавірус дав позитивні результати.

Відзначимо, що кількість жертв в результаті зараження коронавірусом в Ірані перевищила 20 осіб. Загалом коронавірусом в країні інфікувалася вже 141 людина.

При цьому президент Ірану Хасан Рухани не бачить необхідності у введення карантину в містах, де зафіксовано зараження коронавірусом. Рухани закликав жителів Ірану не вестися на "чутки" про коронавирусе, які нібито поширює Вашингтон, щоб завдати шкоди Тегерану.

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