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У МОЗ Ірану заразилися коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 13:50
У МОЗ Ірану заразилися коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

Коронавірусом заразився заступник міністра охорони здоров'я Ірану

Заступник міністра охорони здоров'я Ірану виявився інфікований коронавірусом. Про це повідомляє видання IRNA.

Зазначимо, станом на вечір 24 лютого, коронавірусом в Ірані заразилися понад 60 осіб. Ще як мінімум 10 громадян загинули. Більшість випадків зараження сталися в місті Кум в 120 кілометрах від Тегерана.

Нагадаємо, в Закарпатській обласній державній адміністрації розповіли, що місцевого жителя, якого госпіталізували з підозрою на коронавірус, помістили в ізолятор разом з дружиною.

Учора тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської обласної державної адміністрації збиралася на екстрену нараду. На засіданні прийняли рішення госпіталізувати цього чоловіка в обласну інфекційну лікарню з використанням спецзасобів захисту.

Крім того, сьогодні літак компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Тегеран - Стамбул, у вівторок екстрено сів в аеропорту Анкари у зв'язку з підозрою на наявність у пасажирів коронавірусу.

Зазначимо, за останні кілька днів різко зросла кількість заражених коронавірусом в Італії, Ірані та Південній Кореї. Також китайський вірус виявили в Іраку, Омані.

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