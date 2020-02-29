Из-за коронавируса США ослабили санкции против Ирана

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США вводят исключения из санкций против экспорта в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий

США внедряют ряд исключений в санкциях против Ирана на фоне распространения коронавируса Covid-19 в этой стране. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он призвал Иран в полной мере и прозрачно сотрудничать с международными организациями помощи и здравоохранения.

"США вводят значительные исключения из санкций против коммерческого экспорта в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции", - сказал Помпео.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут тесно взаимодействовать со странами Ближнего Востока, чтобы помочь преодолеть этот вызов.

Напомним, в Иране по неофициальным данным, по меньшей мере 210 человек умерли от коронавируса COVID-19. Официально власти говорят о 36 жертвах заболевания.

В Иране коронавирусом COVID-19 инфицировались четыре депутата парламента. Тест прошли 30 депутатов. Коронавирус зафиксировали в четырех. В целом зафиксировано пять случаев инфицирования коронавируса среди иранских депутатов. Первый случай произошел несколько дней назад, инфекция подтвердилась у депутата Махмуда Садеки.

Ранее в Иране коронавирусом заразились заместитель министра здравоохранения и вице-президент по делам женщин и семьи.

РБК-Украина сообщало, что от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. 26 февраля он был госпитализирован в одну из больниц Тегерана. Во время прохождения анализов у него обнаружили коронавирус. На следующий день Хосроушахи умер.