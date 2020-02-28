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В Ірані ще 4 депутати заразилися коронавірусом

Новини » В світі     28.02.2020 - 12:14
В Ірані ще 4 депутати заразилися коронавірусом
Фото: парламент Ірану (en.parlian.ir)

Із 30 депутатів парламенту Ірану коронавірус виявили у чотирьох

В Ірані коронавірусом COVID-19 інфікувалися чотири депутати парламенту. Про це заявив член президії іранського парламенту Мухаммед Алі Вакілі, повідомляє РБК-Україна.

Загалом тест пройшли 30 депутатів. Коронавірус зафіксували у чотирьох.

"Згідно з результатами тестів на коронавірус, чотири з 30 депутатів у парламенті були позитивними", - написав Алі Вакілі у Twitter.

При цьому він не назвав прізвища парламентарів, які заразилися.В Ірані ще 4 депутати заразилися коронавірусом

Це вже п'ятий випадок інфікування коронавірусом COVID-19 серед іранських депутатів. Перший випадок стався кілька днів тому, інфекція підтвердилася у депутата Махмуда Садекі.

Нагадаємо, раніше в Ірані коронавірусом заразилися заступник міністра охорони здоров'я і віце-президент у справах жінок і сім'ї. Всього в Ірані відомо про 245 випадків зараження і 26 смертей від вірусу.

Також РБК-Україна повідомляла, що від коронавірусу помер колишній посол Ірану у Ватикані Хаді Хосроушахі. 26 лютого він був госпіталізований до однієї з лікарень Тегерану. Під час проходження аналізів у нього виявили коронавірус. На наступний день Хосроушахі помер.

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