ВООЗ підвищила оцінку ризику коронавіруса у світі

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

ВООЗ назвав підвищив ризик коронавіруса до "дуже високого"

Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавіруса на глобальному рівні. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент ризик поширення коронавіруса у світі є дуже високим.

"Наші епідеміологи постійно стежать за цими подіями, і тепер ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику впливу COVID19 до дуже високого на глобальному рівні" - сказав Гебреисус.

При цьому глава ВООЗ зазначив, що незважаючи на епідемії коронавіруса в деяких країнах, походження більшості випадку захворювання можна простежити.

"На даний момент ми бачимо пов'язані епідемії COVID19 в декількох країнах, але більшість випадків все ще можна простежити до відомих контактів або груп випадків. Ми поки не бачимо доказів того, що вірус вільно поширюється в громадах", - сказав він.

Раніше ВООЗ попередила про посилення спалаху коронавіруса у світі. Як зазначили представили Всесвітньої організації охорони здоров, COVID-19 може поширитися по всьому світу.

Зазначимо, станом на 28 лютого у світі 50 країн офіційно підтвердили випадки захворювання коронавірусом. При цьому COVID-19 охопила всі континенти світу, крім Антарктиди.