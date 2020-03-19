Коронавірус в Україні і світі: головні новини 19 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус в Україні був виявлений у 16 осіб, серед яких нардеп Сергій Шахов

Україна і світ продовжують боротися з поширенням коронавируса. На даний момент у нашій країні діє ряд обмежень на пересування між містами і всередині міст, закриті всі розважальні заклади і заклади громадського харчування, а влада закликає всіх по можливості самоізолюватися будинку. По Україні фіксуються нові підозри на інфікування COVID-19. Детальніше про те, що відбувається в Україні і світі 20 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо знати:

в Україні виявлено 16 випадків інфікування коронавірусом;

метро у Києві може відновити роботу в обмеженому режимі;

у Київській області введено режим надзвичайної ситуації;

військкомати припинили призов в армію;

доплати в розмірі 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують менше 5 тис. гривень, почнуться з 1 квітня.

Нові випадки зараження і підозри на коронавірус в Україні

В Україні продовжують фіксувати випадки зараження і підозри на зараження коронавірусом. За останніми даними МОЗ, наявність вірусу підтверджено у 16 осіб. Вчора ввечері стало відомо про двох нових випадках - в Київській та Донецькій областях.

Вінницька область. Зафіксовано 4 випадки підозри на коронавірус. Пацієнти раніше прибули з країн з епідемією COVID-19. На даний момент вони знаходяться в боксованных палатах під наглядом, їх стан задовільний.

Львів. Перевіряється 24 підозри на COVID-19. Всі пацієнти - молоді люди, які раніше перебували за кордоном і мають симптоми захворювання. Їх аналізи направлені до Києва.

Київ. З підозрою на коронавірус госпіталізований військовий пенсіонер. За його словами, нещодавно він контактував зі своїм другом, у якого були ознаки ГРВІ, і діти якого нещодавно повернулися з-за кордону.

Івано-Франківська область. Перевіряють на наявність COVID-19 9 осіб. Одна з пацієнток померла від ускладнень грипу. Її аналіз також відправили на перевірку.

Чернігівська область. Перше в області підозра на коронавірус. Жінка, у якої є симптоми захворювання, була доставлена в Ніжинську міську лікарню. Нещодавно вона повернулася з Італії.

В Київській області введена надзвичайна ситуація - що це значить

Вчора в Київської області був введений режим надзвичайної ситуації. Однак на життя звичайних громадян це ніяк не вплине. Якихось обмежень прав і свобод людини надзвичайна ситуація не несе. Цей режим має значення для органів державної влади. Вони повинні будуть регулярно сповіщати громадян про ситуацію, займатися локалізацією проблеми, допомагати постраждалим, а при необхідності - організовувати евакуацію жителів і т. д.

Є істотні відмінності між надзвичайною ситуацією і надзвичайним положенням. Друге вводиться тільки за указом президента, який має підтримати Верховна рада.

Коронавірус у нардепа

Вчора стало відомо про те, що одним з 14 інфікованих українців є народний депутат Сергій Шахов. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві і в Апараті Верховної Ради. Також увечері про це у своєму відеозверненні говорив Володимир Зеленський.

Президент повідомив про те, що під час позачергового засідання Ради 17 березня картка Шахова була зареєстрована в залі парламенту, однак його самого в цей день там не було. За словами Зеленського, встановлений повний список всіх контактуючих з ним осіб. Всі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус.

Сам нардеп також підтвердив наявність у нього захворювання і повідомив про те, що знаходиться вдома в самоізоляції.

Крім того, за інформацією РБК-Україна, тест на COVID-19 пройде спікер парламенту Дмитро Разумков. Разом з тим, джерело повідомляє, що голова ВР почувається добре і симптомів захворювання у нього немає.

Коронавірус в світі

Кількість випадків захворювання коронавірусом у світі продовжує зростати. На даний момент ця цифра перевищує 214 тис. чоловік.

Учора в Італії було зафіксовано 475 смертей від COVID-19 за добу. Всього за час епідемії в країні померло 2978 осіб. У той же час, глава департаменту цивільної оборони Анджело Бореллі повідомив про те, що зросла кількість тих, хто видужав.

В'їзд для іноземців, включно з тими, у кого була можливість самоізолюватися по прибуттю на 2 тижні, закрив Ізраїль.

Хорватія посилила карантин у країні - закриваються всі розважальні центри, бари і ресторани, закриваються школи. В країні будуть працювати тільки продуктові магазини, аптеки та АЗС.

На Кубі зафіксований перший смерті від коронавирусной інфекції - помер 61-річний турист з Італії.

Німеччина на час епідемії призупиняє прийом біженців, а в Британії на карантин закриваються школи.

Крім того, з-за пандемії коронавіруса скасовано проведення пісенного конкурсу Євробачення 2020. У цьому році він повинен був відбутися в Роттердамі (Нідерланди).