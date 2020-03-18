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У Київській області ввели режим надзвичайної ситуації

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 12:19
У Київській області ввели режим надзвичайної ситуації
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення прийнято 18 березня

В Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Як зазначається, рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації.

Ситуацію у Київській області класифікували як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня" прийняли рішення тимчасово ввести на території області режим надзвичайної ситуації. Керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначили Максима Іонова, директора Департаменту охорони здоров’я КОДА.

Відзначимо, раніше режим надзвичайної ситуації запровадили в Житомирській та Чернівецькій областях. У регіонах діють такі обмеження:

  • припинено роботу торгових і розважальних центрів, гіпермаркетів, магазинів і ринків. Винятком є ​​продуктовий сектор;
  • обмежена або ж зупинено рух громадського транспорту;
  • всі освітні установи закриті на карантин;
  • жителів просять по можливості працювати з дому і уникати масового скупчення людей;
  • медустанови працюють у режимі підвищеної готовності;
  • заборонені масові заходи;
  • супермаркети працюють до 22:00.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський не виключав введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.

У МОЗ повідомили, що станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область - 10 (1 летальний), Київська область - 3, Житомирська - 1 (летальний).

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