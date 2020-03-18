Євробачення 2020 скасували через коронавірус

Фото: Євробачення 2020 (УНІАН)

Конкурс повинен був відбутися в Роттердамі з 12 по 16 травня

Міжнародний музичний конкурс Євробачення-2020, який повинен був пройти в Роттердамі, скасували через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейського мовного союзу.

У повідомленні наголошується, що команда Євробачення розглядала різні варіанти організації конкурсу, однак у підсумку визнала його проведення неможливим.

"За останні декілька тижнів ми вивчили безліч альтернативних варіантів, які дозволять провести Євробачення. Проте невизначеність, викликана поширенням Covid-19 по всій Європі - і обмеження, запроваджені урядами беруть участь мовників і владою Нідерландів, - означає, що Європейський мовний союз прийняв важке рішення не продовжувати проведення цієї події, як планувалося", - йдеться в заяві.

Пісенний конкурс повинен був пройти 12-16 травня.

Згідно з останніми даними, коронавірусом в Нідерландах заразилися 1710 осіб, 43 з них - померли. Всього у світі вже понад 200 тисяч заражених і понад 8 тисяч смертей.

Нагадаємо, Україну в цьому році на Євробачення повинна була представляти фольклорна група Go_A.

Додамо, що з-за спалаху коронавіруса в світі було відкладено не мало заходів. Зокрема, Євро-2020 перенесли на 2021 рік.

Також з-за епідемії було призупинено проведення ряду клубних турнірів, серед яких англійська Прем'єр-ліга, французька Ліги 1, іспанська Примера, італійська Серії А. УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.