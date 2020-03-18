МОЗ підтвердив зараження нардепа коронавірусом

Фото: Сергій Шахов (прес-служба)

Раніше стало відомо про зараження Сергія Шахова

Міністерство охорони здоров'я України офіційно підтверджує зараження коронавірусом одного з народних депутатів. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Telegram.

Повідомляється, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України.

"Проводяться всі необхідні дослідження і епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції ... У разі потреби пацієнта буде госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що медики проведуть всю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним. При цьому в Раді даний народний депутат 16 і 17 березня був відсутній.



Нагадаємо, раніше стало відомо про зараження нардепа Сергія Шахова.

Відзначимо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував підготувати закон, який дозволить передавати повноваження між органами влади. Він також не виключає, що через коронавирус робота Верховної ради або Кабінету міністрів може бути заблокована.