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МОЗ підтвердив зараження нардепа коронавірусом

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 13:43
МОЗ підтвердив зараження нардепа коронавірусом
Фото: Сергій Шахов (прес-служба)

Раніше стало відомо про зараження Сергія Шахова

Міністерство охорони здоров'я України офіційно підтверджує зараження коронавірусом одного з народних депутатів. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Telegram.

Повідомляється, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України.

"Проводяться всі необхідні дослідження і епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції ... У разі потреби пацієнта буде госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що медики проведуть всю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним. При цьому в Раді даний народний депутат 16 і 17 березня був відсутній.

МОЗ підтвердив зараження нардепа коронавірусом

Нагадаємо, раніше стало відомо про зараження нардепа Сергія Шахова.

Відзначимо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував підготувати закон, який дозволить передавати повноваження між органами влади. Він також не виключає, що через коронавирус робота Верховної ради або Кабінету міністрів може бути заблокована.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнинардепШаховКоронавірус
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