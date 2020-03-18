В Італії за день від коронавірусу померли майже півтисячі людей

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Загальна кількість смертей від інфекції досягла 2978 осіб

Влада Італії заявила про 475 смертельних випадків за добу в країні від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

За словами голови департаменту цивільної оборони Анджело Бореллі, загальна кількість смертей від інфекції досягла 2978 осіб.

Крім того, значно збільшилася кількість інфікованих - 4207 нових випадків за добу. Також зросла кількість медичних працівників, заражених новим коронавірусом - до 2629 осіб, або 8,3% від загального числа випадків. Всього в Італії коронавірусом заразилися 35 тис. 713 осіб.

"Вилікувалися на 1084 більше (ніж вчора), і це дійсно важливе число, яке доводить тих, хто видужав, до 4025, що на 37% більше, ніж вчора", - зазначив Бореллі.

Нагадаємо, коронавірусом у світі заразилися понад 202 тис. людей. Відомо щонайменше про 8 тис. смертельних випадків.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.