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Разумков пройде тест на коронавірус, - джерело

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 20:12
Разумков пройде тест на коронавірус, - джерело
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Раніше коронавірус діагностували у нардепа

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков пройде тест на коронавірус після виявлення хвороби у нардепа Сергія Шахова. Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

"Так, дійсно, Разумков має пройти тест на коронавірус", - повідомило джерело у парламенті.

Окрім того, співрозмовник агентства зазначив, що наразі голова Верховної ради почуває себе добре та немає ознак будь-якого захворювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що членам комітету парламенту з питань екологічної політики та природокористування рекомендована самоізоляція терміном на 14 днів через контакт з інфікованим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.

Як писало РБК-Україна, сьогодні стало відомо, що у нардепа Шахова діагностували коронавірус. Спочатку про це повідомили він і його колеги, пізніше підтвердив і МОЗ. Сам нардеп повідомив, що перебуває вдома в самоізоляції і відчуває себе добре.

Як повідомили в ВР, Шахов на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня і на позачерговому засіданні Ради 17 березня був відсутній.

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