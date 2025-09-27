Король Чарльз ІІІ изменил позицию Трампа по Украине, - The Telegraph

Король Британии Чарльз III смог убедить президента США Дональда Трампа в том, что Украина может выиграть войну против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Британский монарх принимал Трампа и первую леди США в Виндзорском замке. Они провели там обед и ужин, а также участвовали в ряде мероприятий, где король сопровождал почетных гостей.
На государственном банкете монарх выступил с речью, в которой особо упомянул об Украине.
"Наши страны имеют тесные отношения в области обороны, безопасности и разведки. В двух мировых войнах мы вместе боролись против сил тирании. Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир",- заявил монарх, обращаясь к Трампу.
По данным дипломатических источников, Чарльз и Трамп обсуждали войну в Украине и во время личных переговоров тет-а-тет.
Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул в разговоре с европейскими коллегами, что изменение тона Трампа следует оценивать "как можно позитивнее".
Ранее мы писали, что 17 сентября Трамп находился с государственным визитом в Великобритании. Во время совместного ужина с президентом США Чарльз III призвал союзников объединиться для поддержки Украины. Трамп кивнул в ответ на его слова.
Напомним, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
После разговора с лидером США Зеленский сообщил, что Трамп начал меньше доверять российскому диктатору Владимиру Путину из-за его недостоверной информации о ситуации в Украине.
После встречи в своей соцсети Truth Social Трамп выразил уверенность, что Украина способна отвоевать все захваченные Россией территории. Хотя ранее Трамп неоднократно заявлял, что Украине придется уступить территории.