Король Чарльз ІІІ изменил позицию Трампа по Украине, - The Telegraph

Британский монарх принимал Трампа и первую леди США в Виндзорском замке. Они провели там обед и ужин, а также участвовали в ряде мероприятий, где король сопровождал почетных гостей.

На государственном банкете монарх выступил с речью, в которой особо упомянул об Украине.

"Наши страны имеют тесные отношения в области обороны, безопасности и разведки. В двух мировых войнах мы вместе боролись против сил тирании. Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир",- заявил монарх, обращаясь к Трампу.

Реакция США

По данным дипломатических источников, Чарльз и Трамп обсуждали войну в Украине и во время личных переговоров тет-а-тет.

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул в разговоре с европейскими коллегами, что изменение тона Трампа следует оценивать "как можно позитивнее".