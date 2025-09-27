UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Король Чарльз ІІІ змінив позицію Трампа щодо України, - The Telegraph

Фото: король Британії Чарльз ІІІ та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Король Британії Чарльз ІІІ зміг переконати президента США Дональда Трампа у тому, що Україна може виграти війну проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Британський монарх приймав Трампа та першу леді США у Віндзорському замку. Вони провели там обід та вечерю, а також брали участь у низці заходів, де король супроводжував почесних гостей.

На державному банкеті монарх виступив із промовою, в якій особливо згадав про Україну.

"Наші країни мають тісні відносини в галузі оборони, безпеки та розвідки. У двох світових війнах ми разом боролися проти сил тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", - заявив монарх, звертаючись до Трампа.

Реакція США

За даними дипломатичних джерел, Чарльз та Трамп обговорювали війну в Україні й під час особистих переговорів тет-а-тет.

Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив у розмові з європейськими колегами, що зміну тону Трампа слід оцінювати "якомога позитивніше".

 

Раніше ми писали, що 17 вересня Трамп перебував з державним візитом у Великобританії. Під час спільної вечері з президентом США Чарльз III закликав союзників об'єднатись для підтримки України. Трамп кивнув у відповідь на його слова.

Зміна позиції Трампа

Нагадаємо, 23 вересня, на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Після розмови з лідером США Зеленський повідомив, що Трамп почав менше довіряти російському диктатору Володимиру Путіну через його недостовірну інформацію про ситуацію в Україні.

Після зустрічі у своїй соцмережі Truth Social Трамп висловив впевненість, що Україна здатна відвоювати всі захоплені Росією території. Хоча раніше Трамп неодноразово заявляв, що Україні доведеться поступитися територіями.

УкраїнаДональд ТрампЧарльз III