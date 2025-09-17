Тирания снова угрожает Европе: король Чарльз призвал поддержать Украину, Трамп отреагировал

Как сообщает РБК-Украина , соответствующее заявление он сделал во время совместного ужина с президентом США Дональдом Трампом, пишет Sky News.

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - сказал он.

В то же время президент США Дональд Трамп кивнул в ответ на его слова.

Во время своей речи Чарльз вспомнил, Великобритания и США "вместе боролись, чтобы победить силы тирании" в двух мировых войнах. Он также надеется, что Великобритания и США могут "идти еще дальше" в экономическом сотрудничестве, чем предусмотрено торговым соглашением, подписанным в начале этого года.

Напомним, сегодня Трамп находится с государственным визитом в Великобритании. В частности, издание Politico писало о том, что союзники Украины пытаются всеми способами удержать Дональда Трампа на своей стороне - к дипломатическим инструментам подключили самого короля Англии.