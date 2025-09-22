Экс-правоохранитель передавал "семерки" для российских дронов: СБУ раскрыла схему

Двое агентов по заказу ФСБ переправляли на территорию РФ украинские SIM-карты для вражеских дронов, атакующих Украину. Один из задержанных оказался бывшим правоохранителем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

"Наличие этих микрочипов улучшало связь и навигацию российских беспилотников", - говорится в сообщении СБУ.

Как установило расследование, задачи оккупантов выполняли двое жителей столичного региона, один из которых оказался бывшим правоохранителем.

Детали дела

После инструктажа от российской спецслужбы фигуранты сначала покупали украинские "семерки", а затем, для конспирации маршрута посылки, направляли их своим сообщникам в Евросоюзе.

Оттуда мобильные карты присылали в РФ - в города Набережные Челны и Елабуга в Татарстане, где расположены заводы по производству боевых БПЛА.

Еще одной задачей российской агентуры была вербовка работников украинских мобильных операторов для получения разведданных "изнутри".

Контрразведка СБУ разоблачила агентов, задокументировала их деятельность и задержала.

Во время обысков у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами контактов с кураторами ФСБ и зарубежными сообщниками, а также подготовленные к отправке в РФ мобильные карты.

Что грозит

Сейчас задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агентов ФСБ, которые переправляли на территорию РФ украинские SIM-карты(t.me/SBUkr)