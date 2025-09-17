Расставляли "видеоловушки" в домах для ударов по Киеву: СБУ задержала супругов агентов РФ

СБУ задержала супругов российских агентов, которые устанавливали скрытые видеокамеры в многоэтажках для корректировки вражеских атак на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

По данным следствия, 22-летний мужчина с Полтавщины и его 19-летняя жена выполняли задание российской спецслужбы. Они арендовали квартиры, где обустраивали так называемые "видеоловушки" - 4G-камеры с удаленным доступом для врага.

С помощью видеоустройств оккупанты надеялись отслеживать ракетно-дронные обстрелы в режиме онлайн. В частности, россиян интересовали координаты, с которых работает украинская ПВО.

Как установило расследование, подавляющее большинство "видеоловушек" фигуранты обустроили на окнах верхних этажей многоквартирных домов в Киевской и Черниговской областях.

Фигуранты также устанавливали оборудование возле объектов критической инфраструктуры, в частности узловых станций Укрзализныци и магистральных путей.

Как выяснилось, злоумышленники искали "легкий заработок" в Telegram-каналах, где и получили предложение от ФСБ. После вербовки они "гастролировали" по северным регионам Украины, подыскивая квартиры рядом с военными объектами и критической инфраструктурой.

Задержание

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила агентов и провела мероприятия по обеспечению безопасности соответствующих локаций. На финальном этапе спецоперации супругов задержали во время установки камеры в квартире неподалеку оборонного объекта.

Во время обысков изъято видеооборудование и средства связи.

Что грозит

Обоим агентам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения группой лиц).

Они находятся под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агентурную пару ФСБ, которая расставляла видеоловушки в многоэтажках, чтобы корректировать удары по Киеву (t.me/SBUkr)