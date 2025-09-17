ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Расставляли "видеоловушки" в домах для ударов по Киеву: СБУ задержала супругов агентов РФ

Среда 17 сентября 2025 10:50
UA EN RU
Расставляли "видеоловушки" в домах для ударов по Киеву: СБУ задержала супругов агентов РФ Фото: СБУ задержала агентурную пару ФСБ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

СБУ задержала супругов российских агентов, которые устанавливали скрытые видеокамеры в многоэтажках для корректировки вражеских атак на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, 22-летний мужчина с Полтавщины и его 19-летняя жена выполняли задание российской спецслужбы. Они арендовали квартиры, где обустраивали так называемые "видеоловушки" - 4G-камеры с удаленным доступом для врага.

С помощью видеоустройств оккупанты надеялись отслеживать ракетно-дронные обстрелы в режиме онлайн. В частности, россиян интересовали координаты, с которых работает украинская ПВО.

Как установило расследование, подавляющее большинство "видеоловушек" фигуранты обустроили на окнах верхних этажей многоквартирных домов в Киевской и Черниговской областях.

Фигуранты также устанавливали оборудование возле объектов критической инфраструктуры, в частности узловых станций Укрзализныци и магистральных путей.

Как выяснилось, злоумышленники искали "легкий заработок" в Telegram-каналах, где и получили предложение от ФСБ. После вербовки они "гастролировали" по северным регионам Украины, подыскивая квартиры рядом с военными объектами и критической инфраструктурой.

Задержание

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила агентов и провела мероприятия по обеспечению безопасности соответствующих локаций. На финальном этапе спецоперации супругов задержали во время установки камеры в квартире неподалеку оборонного объекта.

Во время обысков изъято видеооборудование и средства связи.

Что грозит

Обоим агентам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения группой лиц).

Они находятся под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агентурную пару ФСБ, которая расставляла видеоловушки в многоэтажках, чтобы корректировать удары по Киеву (t.me/SBUkr)

Другие разоблачения агентов РФ в Украине

Напомним, недавно в Днепре СБУ задержала российского агента, который готовил координаты для новых ударов РФ по городу. Он должен был оставлять GPS-"маячки" вблизи объектов, чтобы наводить на них российские ракеты и дроны.

А в Киеве разоблачили 36-летнюю агентку ФСБ, которая изучала систему охраны админзданий Сил обороны. Ее задачей было подготовить новые удары по столице.

Также в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Киев
Новости
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре