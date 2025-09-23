ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Корректировал атаки врага по аэродромам и энергообъектам: в Хмельницком поймали агента РФ

Хмельницкий, Вторник 23 сентября 2025 11:25
UA EN RU
Корректировал атаки врага по аэродромам и энергообъектам: в Хмельницком поймали агента РФ Фото: СБУ задержала агента РФ "на горячем" (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Маловичко Юлия

Работники Службы безопасности задержали в Хмельницком еще одного агента РФ. Злоумышленник наводил ракетно-дроновые удары врага по объектам военной и критической инфраструктуры на западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.

По материалам дела, исполнителем заказов Москвы оказался 31-летний местный безработный, который попал в поле зрения врага в Telegram-каналах по поиску "быстрого заработка".

Там его завербовали сразу два сотрудника ФСБ, которые ставили фигуранту разные задачи:

  • один куратор требовал выявить и передать врагу геолокации аэродромов ВСУ;
  • другой российский спецслужбист ждал от агента координаты опорных электроподстанций, которые РФ планировала уничтожить, чтобы обесточить регион.

Еще известно, что предатель собирал координаты учреждений и подразделений Нацполиции, а также пытался выявить частные авто правоохранителей, чтобы, возможно, взорвать их в будущем.

"Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он снимал на видео местную электроподстанцию", - сообщили правоохранители.

На месте происшествия у фигуранта изъяли смартфон с доказательствами его переписки с оккупантами, а также фото и видео украинских объектов, которые агент собирался отправить в ФСБ.

Фото: задержанному грозит пожизненное заключение (facebook com SecurSerUkraine)

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, агента РФ приговорили к 15 годам заключения за то, что он корректировал удары по Запорожью. Агент передавал оккупантам локации объектов критической инфраструктуры.

Еще сообщалось, что агента ФСБ, который корректировал удары по электроподстанциям Сумской области, приговорили к 15 годам заключения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ Хмельницкий
Новости
РФ ударила дронами по объекту инфраструктуры на Кировоградщине: что известно
РФ ударила дронами по объекту инфраструктуры на Кировоградщине: что известно
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит