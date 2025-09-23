Корректировал атаки врага по аэродромам и энергообъектам: в Хмельницком поймали агента РФ

Работники Службы безопасности задержали в Хмельницком еще одного агента РФ. Злоумышленник наводил ракетно-дроновые удары врага по объектам военной и критической инфраструктуры на западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.

По материалам дела, исполнителем заказов Москвы оказался 31-летний местный безработный, который попал в поле зрения врага в Telegram-каналах по поиску "быстрого заработка".

Там его завербовали сразу два сотрудника ФСБ, которые ставили фигуранту разные задачи:

один куратор требовал выявить и передать врагу геолокации аэродромов ВСУ;

другой российский спецслужбист ждал от агента координаты опорных электроподстанций, которые РФ планировала уничтожить, чтобы обесточить регион.

Еще известно, что предатель собирал координаты учреждений и подразделений Нацполиции, а также пытался выявить частные авто правоохранителей, чтобы, возможно, взорвать их в будущем.

"Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он снимал на видео местную электроподстанцию", - сообщили правоохранители.

На месте происшествия у фигуранта изъяли смартфон с доказательствами его переписки с оккупантами, а также фото и видео украинских объектов, которые агент собирался отправить в ФСБ.

Фото: задержанному грозит пожизненное заключение (facebook com SecurSerUkraine)

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.