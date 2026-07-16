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Корецкий уволил главу Нацполиции Выговского: кто будет исполнять обязанности

20:35 16.07.2026 Чт
2 мин
Руководитель Нацпола был уволен по собственному желанию
aimg Юлия Акимова aimg Милан Лелич aimg Валерий Ульяненко
Фото: Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)

В четверг, 16 июля, Иван Выговский был уволен с должности главы Национальной полиции Украины. Уже известно, кто станет исполняющим обязанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и распоряжения премьер-министра Сергея Корецкого.

Источник РБК-Украина рассказал, что и.о. главы Нацполиции станет его первый заместитель Максим Цуцкиридзе.

Однако, по словам другого информированного собеседника РБК-Украина, это лишь временное решение. Нового главу Нацпола еще не избрали.

"Цуцкиридзе просто временно исполняющий обязанности. Кто станет новым главой Нацполиции - определят завтра", - сказал источник РБК-Украина.

Напомним, сегодня Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабинета министров во главе с Сергеем Корецким. Иван Выговский став новым министром внутренних дел.

Обновление правительства

О намерениях обновить правительство президент Владимир Зеленский объявил в воскресенье. Тогда же он сообщил, что Юлии Свириденко предложат новую должность. Уже во вторник Верховная Рада поддержала ее отставку с поста премьер-министра, что автоматически означало отставку всего правительства.

Информация о том, что новым главой правительства станет Сергей Корецкий, появилась почти сразу. Сначала об этом со ссылкой на собственные источники сообщила РБК-Украина, а накануне кандидатуру Корецкого официально подтвердил и президент.

Отметим, что Зеленский заявлял, что рассматривает возможность назначения Игоря Клименко на должность главы Минобороны, поскольку он якобы сможет урегулировать вопросы, связанные с мобилизацией и работой ТЦК.

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Национальная полицияСергей Корецкий