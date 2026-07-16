"Есть потенциал": Зеленский объяснил, почему хочет назначить Клименко в Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру эксминистра внутренних дел Игоря Клименко на должность министра обороны, ведь он, якобы, может решить вопросы мобилизации и ТЦК.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером в Киеве.

Зеленский сообщил, что еще не подал в Верховную Раду соответствующие документы на назначение министра обороны и министра иностранных дел.

Президент также назвал сильные стороны Клименко, которые могут принести пользу на должности главы Минобороны.

"Во-первых, армия должна работать совместно с Министерством обороны. Вторая важная тема - это ТЦК. Я уже не могу сказать, что они где-то отдельно от военных: вопрос мобилизации сложный, и им должны заниматься все - и армия, и правительство. Именно поэтому считаю, что у Клименко есть потенциал обеспечить снабжение и устранить позорные моменты бусификации", - отметил он.