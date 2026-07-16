ua en ru
Чт, 16 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Есть потенциал": Зеленский объяснил, почему хочет назначить Клименко в Минобороны

14:49 16.07.2026 Чт
2 мин
Зеленский назвал сильные стороны Клименко
aimg Татьяна Степанова
"Есть потенциал": Зеленский объяснил, почему хочет назначить Клименко в Минобороны Фото: Игорь Клименко (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру эксминистра внутренних дел Игоря Клименко на должность министра обороны, ведь он, якобы, может решить вопросы мобилизации и ТЦК.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером в Киеве.

Зеленский сообщил, что еще не подал в Верховную Раду соответствующие документы на назначение министра обороны и министра иностранных дел.

Президент также назвал сильные стороны Клименко, которые могут принести пользу на должности главы Минобороны.

"Во-первых, армия должна работать совместно с Министерством обороны. Вторая важная тема - это ТЦК. Я уже не могу сказать, что они где-то отдельно от военных: вопрос мобилизации сложный, и им должны заниматься все - и армия, и правительство. Именно поэтому считаю, что у Клименко есть потенциал обеспечить снабжение и устранить позорные моменты бусификации", - отметил он.

Отставка Федорова и возможное назначение Клименко

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский объявил об очередных кадровых изменениях в Кабинете Министров.

В частности, он решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны и назначить на его место главу МВД Игоря Клименко.

Позже Зеленский озвучил несколько причин, по которым он решил лишить Михаила Федорова должности министра обороны.

В частности, по его словам, у Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разные видения ведения войны.

Президент также отметил, что Федоров останется "рядом", то есть в команде, но без подробностей относительно его дальнейшей роли или должности.

В то же время, Зеленский выразил надежду, что новый министр обороны Клименко сможет урегулировать текущие проблемы с ТЦК и мобилизацией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Министерство обороны Украины Игорь Клименко
Новости
В ЦРУ раскрыли продолжительность жизни солдат РФ на поле боя
В ЦРУ раскрыли продолжительность жизни солдат РФ на поле боя
Аналитика
Кулуарная борьба. Почему Зеленский снимает Федорова и кому выгодно такое решение
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Кулуарная борьба. Почему Зеленский снимает Федорова и кому выгодно такое решение