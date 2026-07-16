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Корецький звільнив голову Нацполіції Вигівського: хто буде виконувати обов'язки

20:35 16.07.2026 Чт
2 хв
Очільника Нацполу було звільнено за власним бажанням
aimg Юлія Акимова aimg Мілан Лєліч aimg Валерій Ульяненко
Фото: Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)

У четвер, 16 липня, Івана Вигівського було звільнено з посади голови Національної поліції України. Вже відомо, хто стане виконуючим обов'язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела і розпорядження прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Джерело РБК-Україна розповіло, що т.в.о. голови Нацполіції стане його перший заступник Максим Цуцкірідзе.

Однак, за словами іншого поінформованого співрозмовника РБК-Україна, це лише тимчасове рішення. Нового голову Нацполу ще не обрали.

"Цуцкірідзе є просто тимчасово виконуючим обов'язки. Хто стане новим головою Нацполіції - визначать завтра", - сказало джерело РБК-Україна.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада затвердила оновлений склад Кабінету міністрів на чолі із Сергієм Корецьким. Іван Вигівський став новим міністром внутрішніх справ.

Оновлення уряду

Про наміри оновити уряд президент Володимир Зеленський оголосив у неділю. Тоді ж він повідомив, що Юлії Свириденко запропонують нову посаду. Уже у вівторок Верховна Рада підтримала її відставку з посади прем'єр-міністра, що автоматично означало відставку всього уряду.

Інформація про те, що новим главою уряду стане Сергій Корецький, з'явилася майже одразу. Спершу про це з посиланням на власні джерела повідомило РБК-Україна, а напередодні кандидатуру Корецького офіційно підтвердив і президент.

Зазначимо, Зеленський заявляв, що розглядає можливість призначення Ігоря Клименка на посаду очільника Міноборони, оскільки він нібито зможе врегулювати питання, пов'язані з мобілізацією та роботою ТЦК.

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Національна поліціяСергій Корецький