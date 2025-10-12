ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ЕС ввел новую систему контроля на границе: что изменилось для украинцев

Европа, Воскресенье 12 октября 2025 16:04
UA EN RU
ЕС ввел новую систему контроля на границе: что изменилось для украинцев Фото: ЕС ввел новую систему контроля на границе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С 12 октября Европейский Союз начинает внедрение новой биометрической системы контроля на границах. Она заменит традиционные штампы в паспортах и будет фиксировать данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники отметили, что гражданам и субъектам международных перевозок стоит обратить внимание на начало функционирования новой цифровой Системы въезда и выезда на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны.

Планируется поэтапный запуск системы уже с 12 октября 2025 года в пунктах пропуска, в частности на границе со странами-членами ЕС:

  • Польшей,
  • Словакией,
  • Венгрией,
  • Румынией.

Деятельность системы EES будет касаться всех граждан третьих стран, включая Украину, которые пересекают внешние границы Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания - до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

Как будет происходить контроль

Во время первого въезда в Шенгенскую зону после запуска EES лицо будет проходить расширенную регистрацию, которая будет включать сбор биометрических данных:

  • изображение лица,
  • четыре отпечатка пальцев.

При последующих пересечениях границы процесс будет упрощен и ускорен, поскольку биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией. Система автоматически будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

"Государственная пограничная служба Украины призывает граждан Украины, которые планируют поездки в страны ЕС, учитывать эти изменения. Со своей стороны Госпогранслужба Украины осуществляет взаимодействие с пограничными ведомствами сопредельных стран и готова к возможным незначительным изменениям в пограничном движении", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что на днях представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, увеличит ли биометрический контроль очереди на границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит