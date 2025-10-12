ЕС ввел новую систему контроля на границе: что изменилось для украинцев

С 12 октября Европейский Союз начинает внедрение новой биометрической системы контроля на границах. Она заменит традиционные штампы в паспортах и будет фиксировать данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники отметили, что гражданам и субъектам международных перевозок стоит обратить внимание на начало функционирования новой цифровой Системы въезда и выезда на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны.

Планируется поэтапный запуск системы уже с 12 октября 2025 года в пунктах пропуска, в частности на границе со странами-членами ЕС:

Польшей,

Словакией,

Венгрией,

Румынией.

Деятельность системы EES будет касаться всех граждан третьих стран, включая Украину, которые пересекают внешние границы Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания - до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

Как будет происходить контроль

Во время первого въезда в Шенгенскую зону после запуска EES лицо будет проходить расширенную регистрацию, которая будет включать сбор биометрических данных:

изображение лица,

четыре отпечатка пальцев.

При последующих пересечениях границы процесс будет упрощен и ускорен, поскольку биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией. Система автоматически будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

"Государственная пограничная служба Украины призывает граждан Украины, которые планируют поездки в страны ЕС, учитывать эти изменения. Со своей стороны Госпогранслужба Украины осуществляет взаимодействие с пограничными ведомствами сопредельных стран и готова к возможным незначительным изменениям в пограничном движении", - добавили в ГПСУ.