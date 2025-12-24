"Укрэнерго" определилось с графиками отключений света на Рождество

В четверг, 25 декабря, во всех областях Украины будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Кроме того, ограничения будут действовать и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

В течение суток свет по графикам для бытовых потребителей будут отключать во всех регионах Украины. Параллельно будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Укрэнерго" объяснило, что действие ограничений продолжается в результате массированных российских ударов по энергетике Украины. Количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, снова не публикуется.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в публикации.

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию после того, как она появляется по графику.