"Укрэнерго" определилось с графиками отключений света на Рождество
В четверг, 25 декабря, во всех областях Украины будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Кроме того, ограничения будут действовать и для промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
В течение суток свет по графикам для бытовых потребителей будут отключать во всех регионах Украины. Параллельно будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
"Укрэнерго" объяснило, что действие ограничений продолжается в результате массированных российских ударов по энергетике Украины. Количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, снова не публикуется.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в публикации.
Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию после того, как она появляется по графику.
Удар РФ по энергетике 24 декабря
Напомним, сегодня утром российские оккупанты нанесли прицельные удары по ТЭЦ в пригороде Харькова. В результате обстрела город вынужденно перешел на режим "энергоострова".
Всего в ночь на 24 декабря россияне атаковали территорию Украины ударными дронами с шести направлений. ПВО Украины уничтожило большинство вражеских целей. Значительное количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.
Кроме того, россияне атаковали объекты энергетики в нескольких областях, в результате чего в пяти регионах Украины есть отключения света.