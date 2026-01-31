На границе Украины и Молдовы приостановили пропуск транспорта на границе Украины и Молдовы

Массированное отключение света в Украине и Молдове

Напомним, утром 31 января между энергосистемами Румынии, Молдовы и Украины произошло технологическое нарушение с одновременным отключением электросети.

Это повлекло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций.

Поэтому утром в Украине ввели аварийные отключения электроснабжения.

В Киеве и Харькове из-за отсутствия напряжения приостановили движение поездов метро. Также в Киеве и других городах сообщают об отсутствии водоснабжения и теплоснабжения.

Кроме того, в Молдове зафиксировали падение напряжения на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МДРЭС из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины.

Перебои с электроэнергией зафиксировали в Кишиневе и пригородах, а также в Тараклии, Кагуле и Анений Ной.

Больше о том, что известно о ситуации, и, где сейчас перебои со светом, читайте в материале РБК-Украина.