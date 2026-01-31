На кордоні України та Молдови призупинили пропуск транспорту

На українсько-молдовському кордоні 31 січня тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів. Причина - вихід з ладу центральних баз даних митних органів Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.
"Повідомляємо, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів у зв’язку з виходом з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова", - йдеться в повідомленні.
Громадян та міжнародних перевізників просять враховувати дану інформацію при плануванні перетину кордону
Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, вранці 31 січня між енергосистемами Румунії, Молдови та України сталося технологічне порушення з одночасним відключенням електромережі.
Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.
Тому зранку в Україні ввели аварійні відключення електропостачання.
У Києві та Харкові через відсутність напруги призупинили рух поїздів метро. Також у Києві та інших містах повідомляють про відсутність водопостачання та теплопостачання.
Окрім того, у Молдові зафіксували падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС через серйозні проблеми в енергосистемі України.
Перебої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та передмістях, а також у Тараклії, Кагулі та Аненій Ной.
Більше про те, що відомо про ситуацію, та, де зараз перебої зі світлом, читайте у матеріалі РБК-Україна.