Главная » Жизнь » Общество

На границе Украины и Молдовы приостановили пропуск транспорта на границе Украины и Молдовы

Суббота 31 января 2026 13:25
Фото: на границе Украины и Молдовы приостановили пропуск транспорта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На украинско-молдавской границе 31 января временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров. Причина - выход из строя центральных баз данных таможенных органов Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

"Сообщаем, что на украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров в связи с выходом из строя центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Граждан и международных перевозчиков просят учитывать данную информацию при планировании пересечения границы

О возобновлении пропускных операций будет сообщено дополнительно.

Массированное отключение света в Украине и Молдове

Напомним, утром 31 января между энергосистемами Румынии, Молдовы и Украины произошло технологическое нарушение с одновременным отключением электросети.

Это повлекло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций.

Поэтому утром в Украине ввели аварийные отключения электроснабжения.

В Киеве и Харькове из-за отсутствия напряжения приостановили движение поездов метро. Также в Киеве и других городах сообщают об отсутствии водоснабжения и теплоснабжения.

Кроме того, в Молдове зафиксировали падение напряжения на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МДРЭС из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины.

Перебои с электроэнергией зафиксировали в Кишиневе и пригородах, а также в Тараклии, Кагуле и Анений Ной.

Больше о том, что известно о ситуации, и, где сейчас перебои со светом, читайте в материале РБК-Украина.

