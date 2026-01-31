ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

На кордоні України та Молдови призупинили пропуск транспорту

Субота 31 січня 2026 13:25
На кордоні України та Молдови призупинили пропуск транспорту Фото: на кордоні України та Молдови призупинили пропуск транспорту (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На українсько-молдовському кордоні 31 січня тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів. Причина - вихід з ладу центральних баз даних митних органів Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

"Повідомляємо, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів у зв’язку з виходом з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова", - йдеться в повідомленні.

Громадян та міжнародних перевізників просять враховувати дану інформацію при плануванні перетину кордону

Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково.

Масоване відключення світла в Україні та Молдові

Нагадаємо, вранці 31 січня між енергосистемами Румунії, Молдови та України сталося технологічне порушення з одночасним відключенням електромережі.

Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Тому зранку в Україні ввели аварійні відключення електропостачання.

У Києві та Харкові через відсутність напруги призупинили рух поїздів метро. Також у Києві та інших містах повідомляють про відсутність водопостачання та теплопостачання.

Окрім того, у Молдові зафіксували падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС через серйозні проблеми в енергосистемі України.

Перебої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та передмістях, а також у Тараклії, Кагулі та Аненій Ной.

Більше про те, що відомо про ситуацію, та, де зараз перебої зі світлом, читайте у матеріалі РБК-Україна.

