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На границе с Румынией приостановят пропуск автомобилей: детали

Украина, Среда 08 января 2025 16:25
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На границе с Румынией приостановят пропуск автомобилей: детали Фото: Ремонт моста на пункте "Солотвино - Сигету-Мармациеи" (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

С 10 января 2025 года на пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармации" будут восстановлены временные ограничения на оформление транспортных средств в будние дни по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Для граждан, которые планируют зарубежные поездки в Румынию через Закарпатскую область, действуют новые правила пропуска транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармации".

Румынская сторона восстанавливает периодическое приостановление оформления транспортных средств в будние дни:

  • Время остановки оформления: с 9:30 до 15:00.
  • Дни действия ограничений: с понедельника по пятницу.

Важно: пешеходное сообщение будет работать в обычном режиме без перерывов.

Причина изменений

Ограничения вводятся из-за реконструкции моста через реку Тиса. Согласно информации, ремонтные работы продлятся ориентировочно 50 дней.

Гражданам рекомендуется учитывать новые временные правила при планировании зарубежных поездок, особенно для тех, кто путешествует на автомобиле через этот пункт пропуска.

Для получения актуальной информации о работе пунктов пропуска следует обращаться в соответствующие пограничные службы.

Напомним, что движение на пункте пропуска с Польшей "Нижанковичи - Мальховичи" началось 21 декабря 2024 года с 13:30. Пересечь границу смогут легковые автомобили, грузовики до 3,5 тонн и автобусы.

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