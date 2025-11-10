ua en ru
На границе с Польшей изъяли 14 тысяч марок с нацистской символикой (фото)

Польша, Понедельник 10 ноября 2025 12:57
На границе с Польшей изъяли 14 тысяч марок с нацистской символикой (фото) Фото: таможенники изъяли более 14 тысяч марок с нацистской символикой (t.me/UkraineCustoms)
Автор: Карина Левицкая

На границе с Польшей таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Украину более 14 тысяч почтовых марок с нацистской символикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственная таможенная служба Украины.

В пункте пропуска "Шегини - Медика" работники Гостаможни во время таможенного контроля остановили транспортное средство, водитель которого выбрал полосу "красный коридор" и задекларировал 350 кг подержанной одежды.

Во время осмотра авто таможенники обнаружили 14 487 почтовых марок, скрытых среди одежды. Эти марки имеют символику национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, ввоз которых запрещен согласно Закону Украины № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Стоимость изъятых марок на теневом рынке оценивается в более 1,5 миллиона гривен.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Таможенники напоминают, что контрабанда предметов с запрещенной символикой является уголовно наказуемой и может иметь серьезные последствия для нарушителей.

Масштабные обыски на таможнях

Напомним, что этим летом в нескольких областях Украины прошли масштабные обыски на таможнях с участием СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и Бюро экономической безопасности.

Кроме того, в Киеве правоохранители задержали высокопоставленного чиновника Государственной таможенной службы из-за причастности к схемам, связанным с уклонистами от мобилизации и нелегальными мигрантами.

Впоследствии также стало известно, что Служба безопасности разоблачила преступные схемы еще в трех областях Украины.

По материалам следствия, заместитель директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы в Киеве получал взятки за содействие уклонистам и иностранным гражданам в нарушении правил.

Кроме того, двух инспекторов Закарпатской таможни задержали при попытке незаконно переправить за границу военнообязанного. За их услуги по организации побега они требовали 8 тысяч долларов.

