На границе с Польшей изъяли 14 тысяч марок с нацистской символикой (фото)

На границе с Польшей таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Украину более 14 тысяч почтовых марок с нацистской символикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственная таможенная служба Украины.

В пункте пропуска "Шегини - Медика" работники Гостаможни во время таможенного контроля остановили транспортное средство, водитель которого выбрал полосу "красный коридор" и задекларировал 350 кг подержанной одежды.

Во время осмотра авто таможенники обнаружили 14 487 почтовых марок, скрытых среди одежды. Эти марки имеют символику национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, ввоз которых запрещен согласно Закону Украины № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Стоимость изъятых марок на теневом рынке оценивается в более 1,5 миллиона гривен.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Таможенники напоминают, что контрабанда предметов с запрещенной символикой является уголовно наказуемой и может иметь серьезные последствия для нарушителей.