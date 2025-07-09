В Украине проводят масштабные обыски на таможнях трех областей, - источники

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в феврале 2023-го СБУ и Государственное бюро расследований (ГБР) объявили о начале масштабной спецоперации во время которой проводились обыски и проверки по всей вертикали таможни. В том же месяце были разоблачены "схемы" на таможнях в Черновицкой и Одесской областях.

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