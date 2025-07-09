В Украине проводят масштабные обыски на таможнях трех областей, - источники
На таможнях ряда областей Украины проводятся масштабные обыски в рамках работы по недопущению попыток подрыва национальной безопасности страны.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.
Сейчас обыски проводятся на таможнях:
- Одесской;
- Волынской;
- Черновицкой областей.
К работе привлечены Служба безопасности Украины (СБУ), Офис генерального прокурора (ОГП), Национальная полиция и Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Фото: в Украине проводят масштабные обыски на таможнях трех областей (источники)
Как пояснили источники, обыски являются частью работы СБУ по недопущению:
- влияния иностранных спецслужб на работников таможни;
- предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в феврале 2023-го СБУ и Государственное бюро расследований (ГБР) объявили о начале масштабной спецоперации во время которой проводились обыски и проверки по всей вертикали таможни. В том же месяце были разоблачены "схемы" на таможнях в Черновицкой и Одесской областях.
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