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В Украине проводят масштабные обыски на таможнях трех областей, - источники

Среда 09 июля 2025 13:51
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В Украине проводят масштабные обыски на таможнях трех областей, - источники Иллюстративное фото: в Украине проводят масштабные обыски на таможнях трех областей (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

На таможнях ряда областей Украины проводятся масштабные обыски в рамках работы по недопущению попыток подрыва национальной безопасности страны.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Сейчас обыски проводятся на таможнях:

  • Одесской;
  • Волынской;
  • Черновицкой областей.

К работе привлечены Служба безопасности Украины (СБУ), Офис генерального прокурора (ОГП), Национальная полиция и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Фото: в Украине проводят масштабные обыски на таможнях трех областей (источники)

Как пояснили источники, обыски являются частью работы СБУ по недопущению:

  • влияния иностранных спецслужб на работников таможни;
  • предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в феврале 2023-го СБУ и Государственное бюро расследований (ГБР) объявили о начале масштабной спецоперации во время которой проводились обыски и проверки по всей вертикали таможни. В том же месяце были разоблачены "схемы" на таможнях в Черновицкой и Одесской областях.

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Служба безопасности Украины ГБР Бюро экономической безопасности Офис Генпрокурора
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