"Зарабатывал" на военнообязанных и мигрантах: задержан топ-чиновник Гостаможслужбы
В Киеве правоохранители задержали топ-чиновника Государственной таможенной службы из-за схем с военнообязанными и нелегальными мигрантами.
Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о заместителе директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы Владимира Майструка.
Как сообщается, он оформлял призывников "публичными дипломатами" в общественную организацию, которая работает от имени известной международной организации. А от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые планировали выехать в ЕС, чиновник брал взятки и обещал избежать депортации.
Масштабные обыски на таможнях
Напомним, сегодня, 9 июля, на таможнях ряда областей Украины проводятся масштабные обыски.
К работе привлечены Служба безопасности Украины (СБУ), Офис генерального прокурора (ОГП), Национальная полиция и Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Обыски являются частью работы СБУ по недопущению:
- влияния иностранных спецслужб на работников таможни;
- предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.