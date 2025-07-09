"Зарабатывал" на военнообязанных и мигрантах: задержан топ-чиновник Гостаможслужбы

По данным источников РБК-Украина, речь идет о заместителе директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы Владимира Майструка.

Как сообщается, он оформлял призывников "публичными дипломатами" в общественную организацию, которая работает от имени известной международной организации. А от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые планировали выехать в ЕС, чиновник брал взятки и обещал избежать депортации.