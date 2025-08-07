ua en ru
"Продали" путь за границу - получили дело в суде: на Закарпатье разоблачили таможенников

Украина, Четверг 07 августа 2025 14:33
"Продали" путь за границу - получили дело в суде: на Закарпатье разоблачили таможенников Фото: таможенники требовали 8 тысяч долларов (https://customs.gov.ua/)
Автор: РБК-Украина

Двух инспекторов Закарпатской таможни задержали при попытке незаконной переправки военнообязанного за границу. По договоренности побег должен был стоить 8 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора в Facebook.

За взятку инспекторы обещали киевлянину беспрепятственный выезд в Венгрию. Помогал им в этом гражданский сообщник.

"По плану, военнообязанный киевлянин поездом прибыл в Закарпатье. Через некоторое время, один из подозреваемых перевез его к линии госграницы. Далее, следуя инструкциям, киевлянин должен был пешком пройти в Венгрию через лесополосу вне официальных пунктов пропуска. Правоохранители задержали таможенников и их сообщника-водителя после передачи им ранее оговоренной суммы", - говорится в сообщении пресс-службы ОГП.

Обвинительный акт против взяточников направлен в суд, а они взяты под стражу с альтернативами залогов.

&quot;Продали&quot; путь за границу - получили дело в суде: на Закарпатье разоблачили таможенниковФото: инспекторов задержали после получения части взятки (Facebook Офис Генпрокурора)

Ранее сообщалось, что в Одессе работник ТЦК массово продавал отсрочки военнообязанным по 12-16 тысяч долларов.

Также недавно СБУ совместно с Нацполицией разоблачила и заблокировала новые каналы уклонения от мобилизации. Речь идет о фейковых инвалидностях, удостоверениях и так далее.

